J. Polaček: Problémy na košickom cintoríne a v krematóriu sa riešia

Košice 30. januára (TASR) – Správa mestskej zelene (SMsZ) v Košiciach zvládla prevzatie Verejného cintorína a Krematória od predchádzajúceho prevádzkovateľa a nakopené problémy spojené s týmito pietnymi miestami sa začínajú riešiť. Po štvrtkovom kontrolnom dni to konštatoval primátor Košíc Jaroslav Polaček.



SMsZ ako mestská príspevková organizácia sa po schválení mestským zastupiteľstvom stala správcom Verejného cintorína a Krematória od polovice novembra minulého roka. Ako informoval magistrát, obe tieto pohrebiská prevzala v "žalostnom" stave.



"Tie priestory sú naozaj v katastrofálnom stave a je na nich vidno, že boli desaťročia neudržiavané. Kancelárie sú plesnivé, hygiena, sanita sú v príšernom stave. Toto všetko prechádza postupne rekonštrukciou, obnovou," uviedol primátor. Kontrolný deň na pohrebiskách absolvoval spolu s viceprimátorom Marcelom Gibódom, riaditeľom magistrátu Marcelom Čopom a riaditeľkou SMsZ Martou Popríkovou.



Primátor zdôraznil, že SmSZ robí všetko preto, aby sa zamestnanci, ktorých prevzali od bývalého prevádzkovateľa, cítili dobre a bezpečne. Takisto chcú postupnými opatreniami docieliť, aby poskytované služby boli na takej úrovni, ako si súčasná doba vyžaduje.



"Niektoré veci už robíme, keď napríklad na opravu kremačnej pece je vyčlenených 120.000 eur. Zároveň musíme urobiť rôzne ochranné nátery, máme už kúpenú aj novú audiotechniku do obradnej siene. Cieľom je, aby všetky tie pietne akty, ktoré sa tu robia, boli na takej úrovni, ako si dnes pozostalí predstavujú a vyžadujú. Samozrejme, záleží nám aj na tom, aby sme celý tento verejný priestor aj pred Krematóriom dali do takého stavu, aby sme vytvorili pekný, veľký priestor, síce pietny, ale zároveň príjemný," doplnil Polaček.



SMsZ podľa Popríkovej kládla pri preberaní pohrebísk dôraz najmä na riadne prevzatie dokumentácie súvisiacej s nájmami hrobových miest tak, aby v budúcnosti nenastali v tejto oblasti žiadne ťažkosti. Dôležité je, aby každý vedel, kedy a komu má zaplatiť za prenájom hrobového miesta a nevznikali nedorozumenia.



Mestské zastupiteľstvo schválilo v júli 2019 zámer zveriť SMsZ správu oboch pietnych miest za účelom zabezpečenia údržby a správy areálov, cintorínov a prevádzkovania pohrebnej služby, krematória a pohrebísk, v súlade so zákonom o pohrebníctve. Vedenie mesta vtedy vyjadrilo presvedčenie, že SMsZ bude tieto služby poskytovať minimálne v porovnateľnej, no skôr vyššej kvalite ako dovtedajší prevádzkovateľ, a zároveň lepšie zhodnotí tento mestský majetok.



Na cintoríne je podľa riaditeľky SMsZ mnoho problémov. Prvým z nich je parkovanie pred vchodom, respektíve areálom cintorína. Parkovisko je plné áut aj vtedy, keď sa na cintoríne nekoná žiadny smútočný obrad. Tento problém už začali riešiť. Problémy sú aj v kolumbáriu, kde je jedna stena s urnami nebezpečne naklonená a ďalšia sa "odliepa" od základu. Zle vyzerá aj prepadávajúca sa a pokrivená dlažba, zdevastované omietky a najmä rozbité ústredné schodisko. SMsZ už má riešenia, musí však počkať na priaznivejšie počasie. Ešte v tomto roku sa chce SMsZ pustiť aj do opravy rozbitých schodov, správcu cintorína čaká aj veľké upratovanie rôzneho odpadu.