Polaček: Starostovia mestských časti žiadajú peniaze, ktoré mesto nemá

Košice 14. apríla (TASR) – Primátor Košíc Jaroslav Polaček odmieta kritiku starostov najväčších mestských častí v súvislosti so škrtaním financií pre mestské časti. Podľa neho starostovia požadujú peniaze, ktoré mesto jednoducho nemá, a nepochopili závažnosť situácie v súvislosti s koronakrízou.



"Vzhľadom na súčasnú situáciu, keď podľa prognóz Rady pre rozpočtovú zodpovednosť a našich vlastných odhadov bude nášmu mestu chýbať 40 miliónov eur, pripravujeme viaceré reštriktívne opatrenia. Rokujeme o nich vo vedení mesta, s odborármi, na finančnom krízovom štábe, a keď ich schválime, budeme o nich informovať verejnosť," uviedol Polaček.



Konštatoval, že výpadok 40 miliónov eur tvorí zhruba 20 percent celého rozpočtu mesta. "Na druhej strane sme mestským častiam dočasne zaviazali na podielových daniach a investíciách necelých 11 percent z finančných prostriedkov, ktoré mali schválené v rozpočte na tento rok. Aj z toho vyplýva, že mesto musí pri porovnaní s mestskými časťami, či už percentuálne alebo celkovo, ušetriť podstatne vyšší objem finančných prostriedkov. V absolútnych číslach by finančný príspevok mestských častí k šetreniu zdrojov mesta predstavoval celkovo 1,6 milióna eur z chýbajúcich 40 miliónov. To sú štyri percentá, mesto musí hľadať zvyšok," uviedol Polaček.



Starostovia siedmich najväčších mestských častí v otvorenom liste, ktorý v utorok odovzdali na magistráte, vyzvali v krátkom čase zvolať mimoriadne mestské zastupiteľstvo, respektíve spoločné rokovanie Rady starostov a primátora. Direktívne škrty pre mestské časti sú podľa nich v rozpore so zákonom.



Podľa Polačeka sa pre výpadok príjmov v dôsledku koronakrízy musia všetci uskromniť. Deklaroval pritom, že chce aj spoločne so starostami naďalej hľadať možnosti, ako v tejto ťažkej situácii nájsť čo najlepšie riešenie.



"V stredu (15. 4.) o 8.00 h som mal s nimi naplánovanú videokonferenciu, no zmenil som svoj pracovný program a ponúkol im možnosť osobne prísť na magistrát ešte dnes o 13.00 h. Chcel som sa oboznámiť s ich konkrétnymi výhradami a hľadať možnosti, aby naše finančné hospodárenie bolo čo najmenej postihnuté dosahmi súčasnej mimoriadnej situácie pre nový koronavírus. Väčšina starostov to odmietla s tým, že majú iný program," reagoval Polaček.



Podľa neho aj po pozdŕžaní finančných prostriedkov budú mať mestské časti pre svoj rozvoj viac financií než predtým. V porovnaní s rokom 2018 to bude aj po danej úprave o milión eur viac.



Za najväčšiu prioritu označil Polaček zabezpečenie každodenného fungovania mesta, poukázal aj na zodpovednosť za osudy 6000 zamestnancov a ich rodín. Ako ďalej informoval, v utorok predpoludním sa konalo stretnutie s riaditeľmi mestských podnikov a organizácií. "Môžem napríklad spomenúť, že riaditeľ zoologickej záhrady už avizoval, že v súvislosti s výpadkom tržieb požiada mesto o finančnú výpomoc, pretože nemajú financie ani na krmivo pre zvieratá. Obrovské výpadky tržieb v rádoch miliónov eur má aj Dopravný podnik mesta Košice (DPMK), ktoré takisto budeme musieť riešiť z rozpočtu mesta. Ohrozené sú aj príjmy Mestských lesov z predaja dreva alebo Bytového podniku mesta Košice (BPMK) z nájomného, ktoré sa zrejme takisto nepodarí nahradiť," konštatoval primátor.