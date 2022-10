J. Polaček: Z doterajších výsledkov sa nedajú robiť závery

Košice 29. októbra (TASR) - Doterajšie informácie o výsledkoch sobotňajších komunálnych volieb sú zatiaľ minimálne a nedá sa z nich urobiť záver. Na brífingu to v sobotu v noci povedal súčasný primátor Košíc Jaroslav Polaček, ktorý sa o túto funkciu uchádza ako kandidát politických subjektov KDH, SaS, Sme rodina, NOVA, Aliancia, Strana rómskej koalície, Dobrá voľba a Umiernení, OĽANO.



Podľa vlastných slov eviduje výsledky zo štyroch až piatich okrskov, pričom v nich vyhral. "Je to nemerateľné, aj keď to človeka posilní. Ale nedá sa na tom stavať žiaden záver," skonštatoval s tým, že nič nie je jasné. Tvrdí, že mnohí voliči sa rozhodovali priamo vo volebnej miestnosti.



"Postavil som sa pred voličov s tým, že chcem vyhrať. Urobil som úplne všetko, nemám dôvod pochybovať o tom, že som niečo zanedbal," povedal. V súvislosti s kampaňou tvrdí, že nebola o odbornosti, ale o nenávisti.



Na post primátora Košíc kandidovali okrem Polačeka aj Jaroslav Džunko (Strana moderného Slovenska), Miloslav Klíma (nezávislý), Monika Kováčová (nezávislá), Štefan Lasky (nezávislý), Milan Lesňák (Za ľudí) a Viliam Novotný (Spolu – občianska demokracia, Demokratická strana, Šanca, ODS - Občianski demokrati Slovenska).