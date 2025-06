J. Prílepok: Rekonštrukcia dolnokubínskeho domu smútku napreduje

Dolný Kubín 26. júna (TASR) - Rekonštrukcia domu smútku v Dolnom Kubíne, ktorá má priniesť modernizáciu s minimálnymi zásahmi do nosných konštrukcií, pokračuje a práce napredujú. Momentálne sa budujú priečky v administratívnej časti, ďalej sa realizovali búracie a betonárske práce pri vstupe. Skonštatoval to vo štvrtok primátor mesta Ján Prílepok po kontrolnom dni staveniska.



„S mnohými problémami sme sa vysporiadali už v prípravnej projektovej fáze, počas samotnej rekonštrukcie sa však odhalili viaceré závažné skutočnosti. Po odstránení podhľadu sa zistilo, že výstuž stropu v hlavnej sále je miestami nezaliata a skorodovaná. Tieto miesta bude potrebné ošetriť, reprofilovať a dodatočne spevniť lepenými lamelami,“ uviedol primátor.



Dodal, že bude potrebné odľahčiť strešnú konštrukciu nad vstupom do obradnej miestnosti a trojuholníkové konštrukcie na fasáde budovy bude nutné asanovať a nahradiť ľahším systémom z oceľových profilov. V kanalizácii boli kamerovými skúškami zistené prepadnuté úseky a zarastenie koreňmi stromov, ktoré boli v minulosti nevhodne vysadené priamo nad potrubím.



„Všetky práce prebiehajú v súčinnosti so statikmi a odbornými firmami, aby výsledkom bola bezpečná, funkčná a dôstojná stavba pre poslednú rozlúčku,“ doplnil Prílepok.



Mesto Dolný Kubín ešte koncom minulého roka vyhlásilo verejné obstarávanie na výber zhotoviteľa rekonštrukcie domu smútku na hlavnom cintoríne, ktorý bol postavený v 70. rokoch minulého storočia. Rekonštrukcia domu smútku vyjde mesto 492.000 eur vrátane DPH a predpokladané ukončenie rekonštrukcie je v septembri.