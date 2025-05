J. Ráž: Druhá rúra tunela Branisko je potrebná

Prešov 16. mája (TASR) - Druhá rúra tunela Branisko je podľa ministra dopravy Jozefa Ráža (nominant Smeru-SD) potrebná. Je podľa neho medzi prioritami Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS), ktorá už má na druhý profil vypracovanú štúdiu realizovateľnosti. Ako uviedol minister na sociálnej sieti, aktuálne je v procese posudzovania Útvaru hodnoty za peniaze.



„Momentálne tam jazdí 17.500 vozidiel denne, čo je samo osebe na dvojprúdovú cestu dosť a to číslo nám, samozrejme, narastá. Od roku 2029 to bude cez 20.000 áut, čiže potrebujeme ju aj preto, aby sme mohli tú prvú raz za čas uzavrieť, rekonštruovať, opravovať a podobne,“ vysvetlil Ráž.



Súčasná tunelová rúra má už viac ako 20 rokov a vyžaduje si údržbu. „Treba rekonštruovať vozovku a, samozrejme, robia sa všetky modernizácie, opravy, ktoré sa robia počas prevádzky. Samozrejme, vyžaduje si to obmedzenie dopravy. Prednedávnom sa kompletne zmodernizoval napríklad kamerový systém, núdzové a evakuačné osvetlenie,“ priblížil šéf rezortu dopravy.



Štúdia realizovateľnosti rieši sedem variantov, pričom finálny ešte podľa jeho slov nebol vybraný. „Odporúča sa variant 5, ktorý by mal stáť zhruba 350 miliónov eur. Podľa odborníkov je to ten, vďaka ktorému bude najlepšie riešený bezpečný únik ľudí z dnes otvorenej rúry v prípade akejkoľvek krízovej situácie,“ povedal Ráž.



Ako pokračoval, zo štúdie vyplýva, že by mala byť použitá takzvaná cyklická metóda razenia. „To znamená, že tunel by mal byť razený za plnej prevádzky už existujúcej rúry,“ vysvetlil s tým, že ďalšie kroky budú známe až po určení variantu.



NDS tvrdí, že druhá rúra tunela Branisko je opodstatnená z hľadiska kapacity aj bezpečnosti. Pripravila širší projekt na dobudovanie druhej rúry tunela Branisko celkovo za pol miliardy eur. Okrem samotnej druhej rúry a rozšírenia D1 od tunela po križovatku Beharovce za 298 miliónov eur je jeho súčasťou aj rekonštrukcia existujúcej rúry za 92 miliónov eur, rozšírenie a rekonštrukcia cesty cez horský priechod Branisko za 69 miliónov eur a výstavba dvoch ekoduktov za 46 miliónov eur.



Po dokončení novej rúry v roku 2035 bude podľa NDS zrekonštruovaná pôvodná rúra. „V tom čase bude v prevádzke viac ako 30 rokov, čo presahuje životnosť tunelových technológií,“ uviedla NDS na sociálnej sieti.



Odporúča preto pokračovať v projekte s variantom s paralelnou rúrou a zachovaním únikovej štôlne podľa návrhu NDS. Zároveň odporúča skoordinovať sa so Slovenskou správou ciest a využiť na rekonštrukciu cesty I/18 jej projekt, ktorý je už zaradený v investičnom harmonograme Ministerstva dopravy SR a je lacnejší o 49 miliónov eur. Odporúča tiež vyhodnotiť ďalšie možnosti využitia výrubu horniny z tunela a vybrať finančne najefektívnejšiu z nich.