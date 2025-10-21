Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
J. Ráž: Nehodu rýchlikov pri Rožňave vyšetruje niekoľko orgánov

Na snímke príslušníci záchranných zložiek zasahujú po zrážke dvoch rýchlikov, ku ktorej došlo v katastri obce Jablonov nad Turňou v okrese Rožňava v pondelok 13. októbra 2025. Foto: TASR - Veronika Mihaliková

Autor TASR
Bratislava/Jablonov nad Turňou 21. októbra (TASR) - Nehodu dvoch rýchlikov pri Jablonove nad Turňou v okrese Rožňava paralelne vyšetruje niekoľko orgánov. Na tlačovej konferencii v Bratislave to v utorok uviedol minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD) s tým, že vyšetrovanie pokračuje aj na pôde rezortu.

Minister skonštatoval, že sa nechce vyjadrovať k možným príčinám nehody ani k predbežným záverom, kým sa nevyšetria všetky okolnosti a fakty. „Aj tie, ktoré sa dnes zdajú možno jednoznačné, môžu byť v priebehu vyšetrovacieho procesu spochybnené alebo vyhodnotené inak,“ uviedol Ráž a všetkým zraneným poprial skoré uzdravenie.

K zrážke dvoch rýchlikov pri obci Jablonov nad Turňou došlo 13. októbra krátko po 10.00 h. Nehoda sa stala v blízkosti tunela na mieste, kde sa trate križujú a prechádzajú do jednokoľajovej trate. Vo vlakoch sa nachádzalo približne 100 ľudí. Väčšina z nich sa zranila. Po nehode evidovali sedem ľudí v kritickom stave, 14 stredne ťažko zranených a 48 ľahko poranených.

Polícia pre nehodu začala trestné stíhanie pre zločin všeobecného ohrozenia. Vyšetrovanie nehody vedie aj Železničná spoločnosť Slovensko v spolupráci so Železnicami Slovenskej republiky. Paralelne prebieha i vyšetrovanie Ministerstva dopravy SR, ktoré analyzuje okolnosti a navrhuje opatrenia na zvýšenie bezpečnosti.
