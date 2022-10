J. Sásik: Prioritou je vykonať systémovú zmenu v mestskom úrade

Banská Bystrica 19. októbra (TASR) - V jesenných komunálnych voľbách sa o post primátora Banskej Bystrice bude uchádzať aj 64-ročný katolícky politológ Jozef Sásik. Za prioritu svojho programu považuje stransparentnenie verejných financií či vykonanie systémovej zmeny na mestskom úrade. Rozhovor so Sásikom je súčasťou série rozhovorov s kandidátmi na primátora Banskej Bystrice.



-Prečo ste sa rozhodli kandidovať na post primátora mesta Banská Bystrica? Budete kandidovať ako nezávislý kandidát či s podporou politických strán?-



Za kandidáta na post primátora mesta Banská Bystrica ma nominovala Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku. Zaujímať sa o veci verejné je povinnosťou každého občana v normálne fungujúcej demokratickej spoločnosti.



-V akom stave sa podľa vás mesto nachádza? Aké najväčšie pozitíva i negatíva v ňom aktuálne vnímate?-



Mesto Banská Bystrica sa nachádza v katastrofálnom stave. Ani tatársky vpád v roku 1241, ani rabovanie turzovsko-fugerovskej zločineckej skupiny v 15. až 16. storočí nepriviedli mesto do takého katastrofálneho stavu, ako šafárenie socialistov a liberálov od 29. augusta 1944 po súčasnosť. V Banskej Bystrici zhumpľovali 14 veľkých výrobných podnikov. V Banskej Bystrici nebol v minulosti ani jeden nezamestnaný. Pozitívum je, že vôbec ešte mesto Banská Bystrica stojí. Keď sme robili voľby v roku 1990, bolo zapísaných do zoznamu oprávnených voličov 126.000 občanov mesta Banská Bystrica. Pre spojené voľby 2022 je zapísaných do zoznamu oprávnených voličov len 73.000 občanov mesta Banská Bystrica. Kde je tých 53.000 občanov? To jasne dokazuje, ako sa v Banskej Bystrici žije. Keby sme si ako skupina sadli za stôl a špekulovali, ako zhumpľovať Banskú Bystricu, tak to nevymyslíme. Skutočne na zhubnú činnosť socialistov a liberálov nemáme.



-Akým problémom mesto čelí, aké výzvy ho čakajú a ako na ne chcete reflektovať?-



Akým spôsobom boli vykonané protipovodňové opatrenia v meste Banská Bystrica, je katastrofou. Mesto v roku 1974 nebolo vytopené priamo tečúcou vodou v koryte Hrona, ale cez odvodňovacie kanály na princípe spojených nádob. Mesto sa doposiaľ nevyrovnalo s problémom, že sídliská boli postavené v období totalitnej červenej hrôzovlády na ukradnutých pozemkoch. Nečerpanie eurofondov pre neschopnosť vedenia mesta Banská Bystrica. Vedenie mesta zaujímajú cesty všade inde, len v Banskej Bystrici sa nejako nenašli. Parkovanie v Banskej Bystrici nemá vo svete obdoby. Geniálny nápad vyhradzovať tabuľkami spoplatnené miesto z verejného priestoru mesta. Primátor a mestské zastupiteľstvo nie sú vlastníkmi verejných priestorov, tieto sú majetkom všetkých obyvateľov mesta Banská Bystrica, a preto primátor a poslanci mesta Banská Bystrica nemajú právo ich prenajímať tretím osobám. Verejný priestor slúži všetkým obyvateľom mesta. Hušták v roku 1973 súdruhovia zbúrali, vraj s cieľom spriechodnenia mesta Banská Bystrica doprave. No to, čo za posledné roky s Huštákom spravilo vedenie mesta, nemá obdoby. Najväčším zamestnávateľom v Banskej Bystrici je Univerzita Mateja Bela a Rooseveltova nemocnica. No to je spotreba, nie prvovýroba. Nemožno ešte nespomenúť geniálnu drobnochovateľskú činnosť mesta Banská Bystrica. Za rok na jedného psa dostane držiteľ 100 vreciek na exkrementy. Ale rok má 365 dní, čo s ostatnými dňami? Mesto Banská Bystrica doviedli socialisti a liberáli do takého stavu, že nebudem sa ani čudovať, keď niekde začne horieť budova a sa požiarnici najprv opýtajú, že koľko zaplatí majiteľ horiacej budovy za uhasenie požiaru. Alebo toto je už donebavolajúce, manželka primátora je exekútorkou pre pohľadávky mesta Banská Bystrica. Všetko hodnotné, čo mesto má, sa predáva a výsledkom sú jamy.



-Aké sú priority vášho programu, čo chcete v meste zmeniť, akým oblastiam sa prioritne štyri roky venovať, prípadne na čo nadviazať?-



Začať spoločnosť budovať na kresťanskom, národnom a sociálnom princípe. Tento trojpilier chýba a výsledok je taký, aký je. Poukázať na škodlivosť paternalistického myslenia občanov mesta Banská Bystrica. Zrušiť partokraciu na mestskom úrade. Stransparentniť verejné financie. Banská Bystrica má obrovský systémový problém. Spraviť systémovú zmenu v mestskom úrade. Očistiť inštitúciu. Politiku vnímam ako službu, národ neplatí, národu sa slúži. Rozčuľovanie nie je program. Sloboda nie je tovar. Zrušiť daň z nehnuteľností, je to inštitút protiústavný a protispoločenský, lebo sa zakladá na nerovnosti občanov pred zákonom. Za vlastníctvo iných komodít sa daň neplatí.



-Kandidujete ako jednotlivec alebo máte okolo seba tím spolupracovníkov? Prečo tak postupujete?-



Kandidujem na post primátora mesta Banská Bystrica za Slovenskú ľudovú stranu Andreja Hlinku a mám za sebou skupinu slušných a profesijných Bystričanov.



O post primátora Banskej Bystrice zabojujú v októbrových voľbách okrem Sásika ďalší piati kandidáti. Ako nezávislí kandidujú Diana Javorčíková, Ján Nosko a Anton Minárik. O hlasy voličov sa budú uchádzať aj Daniel Karas za koalíciu strán Smer-SD a Republika a Peter Podhorský za ĽSNS.