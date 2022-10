J. Sásik: Spoločnosť sa musí budovať na národnom a sociálnom princípe

Banská Bystrica 19. októbra (TASR) - V jesenných voľbách sa o post predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) bude uchádzať aj Jozef Sásik. Katolícky politológ z Banskej Bystrice kandiduje za Slovenskú ľudovú stranu Andreja Hlinku. Za prioritu svojho programu považuje obnovenie ťažby energetických surovín, obnovenie domáceho priemyslu a lesnej či poľnohospodárskej prvovýroby. Rozhovor so Sásikom je súčasťou série rozhovorov s kandidátmi na predsedu BBSK.







Za kandidáta na post predsedu BBSK ma nominovala Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku. Zaujímať sa o veci verejné je povinnosťou každého občana v normálne fungujúcej demokratickej spoločnosti.







BBSK sa nachádza v katastrofálnom stave. Ani tatársky vpád v roku 1241, ani rabovanie turzovsko-fugerovskej zločineckej skupiny v 15. až 16. storočí nepriviedli Slovensko do takého katastrofálneho stavu ako šafárenie socialistov a liberálov od 29. augusta 1944 po súčasnosť. Na Slovensku zhumpľovali veľké výrobné podniky a bane vo Veľkom Krtíši, Cigli, Prievidzi, Handlovej, Novákoch, Zemianskych Kostoľanoch, ďalej Slovenku, Cementáreň, Smrečinu, Fatru, Zápalkáreň, Rudné bane, drevospracujúce píly, modrotlač, kováčske dielne, Stavoindustria, Slovcepa a podobne. Keby sme si ako skupina sadli za stôl a špekulovali, ako zhumpľovať BBSK, tak to nevymyslíme. Skutočne na zhubnú činnosť socialistov a liberálov nemáme.





V BBSK je najarogantnejšia forma korupcie, pretože nie je skrytá. BBSK sa nachádza v katastrofálnom stave. V BBSK účelovo riadene zhumpľovali veľké výrobné podniky, podniky boli založené už dávno za rakúsko-uhorskej monarchie. BBSK bol v minulosti najpriemyselnejší v Uhorsku. Pozitívum je, že vôbec ešte ľudia žijú.





V prvom rade sa musí spoločnosť začať budovať na kresťanskom, národnom a sociálnom princípe. Tento trojpilier chýba a výsledok je taký, aký je. Obnoviť späť ťažbu energetických surovín. Obnoviť domáci priemysel, lesnú a poľnohospodársku prvovýrobu. Navrátiť školstvu odborné vzdelanie. Nechajte sa prekvapiť. Nepovieme viac, pretože nám potom iné politické subjekty kradnú riešenia a prezentujú ich ako svoje. Potom stále žijú z našej hlavy.





Kandidujem na post predsedu BBSK za Slovenskú ľudovú stranu Andreja Hlinku a mám za sebou skupinu slušných a profesijných Stredoslovákov.







O post predsedu BBSK zabojujú v októbrových voľbách okrem Sásika ďalší siedmi kandidáti. Ako nezávislí kandidujú Ondrej Lunter a Adrian Polóny. O hlasy voličov sa budú uchádzať aj Miroslav Suja za stranu Republika, Rudolf Huliak za stranu Národná koalícia/Nezávislí kandidáti, Marek Kotleba za ĽSNS, Michal Albert za Komunistickú stranu Slovenska a Maroš Čupka za stranu Socialisti.sk.