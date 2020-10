Šeliga: Testovacia kapacita nemocníc na Orave sa zvýši

Dolný Kubín 12. októbra (TASR) – Testovacia kapacita na nový koronavírus pre nemocnice v Dolnom Kubíne a Trstenej sa zvýši z 200 na 440 testovacích súprav denne pre každú z nich. V regióne tiež pribudnú dve mobilné odberné miesta, ktoré sa budú operatívne presúvať po regióne podľa požiadavky tamojších okresných úradov. Na sociálnej sieti o tom informuje podpredseda parlamentu Juraj Šeliga (Za ľudí).



Orava je momentálne ťažko skúšaná, preto verím, že aj vďaka tejto pomoci to spoločne zvládneme," uviedol podpredseda parlamentu.



Šeliga koncom minulého týždňa vyzval ľudí na Orave, aby rešpektovali aktuálne protiepidemiologické opatrenia. Situáciu v regióne označil za vážnu, pripustil tiež, že ak sa nezlepší, do úvahy pripadá uzavretie hraníc s Poľskou republikou. Avizoval tiež, že v krátkom čase by na Oravu malo prísť niekoľko tisíc antigénových testov, aby testovanie bolo ešte rapídnejšie.