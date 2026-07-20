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J. Štefaňák sa nebude znova uchádzať o post primátora Vysokých Tatier
Dodáva, že posledné roky hájil záujmy tatranskej verejnosti a prírody, niektoré subjekty však podľa neho neodpúšťajú, že im nedovolil všetko.
Autor TASR
Vysoké Tatry 20. júla (TASR) - Jozef Štefaňák sa v nachádzajúcich komunálnych voľbách nebude znova uchádzať o post primátora Vysokých Tatier. Potvrdil to prostredníctvom príspevku na sociálnej sieti. Svoje rozhodnutie odôvodnil ochranou rodiny.
„Keď som vstupoval do politického boja, chcel som zúročiť moje celoživotné pôsobenie pre Tatry. Mohol som pritom len dúfať v prísnu, ale slušnú a morálnu opozíciu,“ uviedol Štefaňák, ktorý post primátora zastával jedno volebné obdobie a predtým pôsobil vo Vysokých Tatrách ako náčelník mestskej polície.
Dodáva, že posledné roky hájil záujmy tatranskej verejnosti a prírody, niektoré subjekty však podľa neho neodpúšťajú, že im nedovolil všetko. Musel preto podľa svojich slov čeliť tlaku, osočovaniu, systematickému šíreniu poloprávd a klamstiev, konšpiráciám z anonymných stránok a najnovšie aj vyhrážkam a vykonštruovaným trestným oznámeniam.
Kandidatúru na post primátora Vysokých Tatier ešte začiatkom júla ohlásil Alexander Gálfy, ktorý chce do mesta priniesť odbornosť, spoluprácu a dlhodobé riešenia.
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať v sobotu 24. októbra.
„Keď som vstupoval do politického boja, chcel som zúročiť moje celoživotné pôsobenie pre Tatry. Mohol som pritom len dúfať v prísnu, ale slušnú a morálnu opozíciu,“ uviedol Štefaňák, ktorý post primátora zastával jedno volebné obdobie a predtým pôsobil vo Vysokých Tatrách ako náčelník mestskej polície.
Dodáva, že posledné roky hájil záujmy tatranskej verejnosti a prírody, niektoré subjekty však podľa neho neodpúšťajú, že im nedovolil všetko. Musel preto podľa svojich slov čeliť tlaku, osočovaniu, systematickému šíreniu poloprávd a klamstiev, konšpiráciám z anonymných stránok a najnovšie aj vyhrážkam a vykonštruovaným trestným oznámeniam.
Kandidatúru na post primátora Vysokých Tatier ešte začiatkom júla ohlásil Alexander Gálfy, ktorý chce do mesta priniesť odbornosť, spoluprácu a dlhodobé riešenia.
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať v sobotu 24. októbra.