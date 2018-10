Vaľová: Nevymením peniaze Humenčanov za hodnotenie jednej mimovládky

Humenné v rebríčku TIS skončilo s 32 percentami na poslednom mieste.

Humenné 16. októbra (TASR) - Nevymením peniaze Humenčanov za hodnotenie jednej mimovládky. Uviedla to poslankyňa NR SR za Smer-SD a primátorka Humenného Jana Vaľová v reakcii na aktuálny rebríček transparentnosti miest, ktorý zostavila mimovládna organizácia Transparency International Slovensko (TIS). Humenné v ňom skončilo s 32 percentami na poslednom mieste. Ako v utorok informoval jej analytik Michal Piško, toto mesto ako jediné odignorovalo aj hodnotiaci dotazník TIS, zasielaný podľa infozákona.



"Blížia sa voľby, a to je najlepší čas na to, aby sa mnohí, na prvý pohľad nezávislí, zapojili do predvolebnej kampane," uviedla Vaľová s tým, že inak tomu nie je ani pri TIS. Na tom, že rebríček zverejnila TIS pred voľbami, by podľa jej ďalších slov nebolo nič. Problém má iba s tendenčnosťou týchto hodnotení. "Aktivity TIS sú totiž flagrantne v hrubom konflikte záujmov. Táto organizácia totiž na jednej strane "hodnotí" transparentnosť, na druhej strane ponúka samospráve služby auditu transparentnosti alebo celkového nastavenia procesov tak, aby vyzerali v hodnotení TIS dobre," vysvetlila.



Podľa jej slov je schéma veľmi jednoduchá. "TIS zaplatíte a náhle ste transparentná samospráva?," uviedla s tým, že ďalšou z možností je byť napr. nezávislý alebo opozičný primátor či primátorka. "Čo naopak body v transparentnosti uberá, je príslušnosť ku vládnej strane, hlavne k Smeru-SD. Najmä teraz, keď strana chystá zmenu zákona o občianskych združeniach, kde budú musieť byť transparentné aj inštitúcie, ako sú TIS," uviedla Vaľová.



Pokračovala, že sa nebojí poukazovať na ich pochybenia a verejne o nich hovoriť. "Upozornila som, že vlani TIS kritizovala naše mestské noviny za údajné neposkytovanie priestoru na reakcie, ale sama organizácia sa neunúvala požiadať o stanovisko mesto a nenechala ho vyjadriť sa k celej veci," ozrejmila s tým, že presne tak isto postupovala pri hodnotení mestských novín aj v tomto roku. "Nech sa potom nikto nehnevá, ale s takouto organizáciou nemám dôvod spolupracovať. Takže áno, neodpovedali sme na ich dotazník. Nech sa páči, kedykoľvek môžu prísť do Humenného a presvedčiť sa na vlastné oči," dodala.



Vaľová odmieta hrať s TIS ich hru. "Kritériám, ktoré si ona sama vymyslela, sa totiž dá vcelku jednoducho vyhovieť – stačí si u nich zaplatiť mastnú sumu za školenia, audity a projekty, ako sa k dodržaniu ich vlastných pravidiel dopracovať, a už mesto letí v rebríčkoch hore," priblížila s tým, že radšej opraví ďalšie dva chodníky v meste, ako by mala desiatkami tisíc eur z peňazí všetkých Humenčanov financovať bratislavskú mimovládku. "Jej "rebríček", príliš zaváňa korupciou a je obyčajným marketingom za prostriedky, ktoré sa dajú využiť omnoho lepšie a prospešnejšie pre ľudí," uzavrela.