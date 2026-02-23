< sekcia Regióny
J. Viskupič kritizuje rozhodnutie súdu v spore o budovu po Čistom dni
TTSK tvrdí, že vypovedaním zmluvy o výpožičke zo dňa 24. júla 2018 bol zmluvný vzťah platne ukončený po tom, ako bola organizácii odobraná akreditácia.
Trnava 23. februára (TASR) - Predseda Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) Jozef Viskupič kritizuje rozhodnutie Okresného súdu Galanta v spore s neziskovou organizáciou Čistý deň. Podľa zatiaľ neprávoplatného rozhodnutia zostáva budova naďalej v užívaní tejto organizácie. Krajská samospráva argumentuje, že Čistý deň užíva nehnuteľnosť bez akéhokoľvek právneho titulu, čím neoprávnene zasahuje do jej vlastníckeho práva. Informoval o tom odbor komunikácie Úradu TTSK.
„Prvú budovu po Čistom dni sme získali späť v roku 2018 a vytvorili sme v nej centrum sociálnych služieb. Podobný plán máme aj pre druhú budovu. Cesta k nej však vedie až cez súd, kde roky hájime verejný majetok,“ priblížil Viskupič. Žaloba o vypratanie nehnuteľnosti bola podaná ešte v novembri 2018.
„Sudkyňa v apríli 2022 budovu priklepla nám, no rozhodnutie zrušil krajský súd pre procesné pochybenia. Očakávali sme teda potvrdenie rozhodnutia, no dočkali sme sa škandalóznej otočky o 180 stupňov,“ dodal s tým, že krajská samospráva využije všetky možnosti na pokračovanie v obhajobe verejného majetku.
