J. Viskupič: Máme plán, ako kraj urobiť ešte lepším miestom pre život

Trnava 18. októbra (TASR) - V jesenných komunálnych voľbách sa o post predsedu Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) bude uchádzať súčasný predseda TTSK Jozef Viskupič za koalíciu OĽANO, Nova, Kresťanská únia, Zmena zdola, SaS, KDH, Spolu, Šanca, ODS, Za ľudí, Sme rodina, OKS, DS, Maďarské fórum. Rozhovor s Viskupičom je súčasťou seriálu rozhovorov s kandidátmi na predsedu TTSK.







-Prečo ste sa rozhodli kandidovať na post predsedu Trnavského samosprávneho kraja?-



Z plánov, ktoré sme mali pred piatimi rokmi, sa nám podarili mnohé zrealizovať. Hovoria za nás konkrétne výsledky. Okrem iného ma teší, že sme zlepšili imidž kraja a dali sme nový impulz rozvoju občianskej spoločnosti a komunitného života.



Z rôznych dôvodov, pandémia aj vojna, je toho stále dosť, čo máme chuť dokončiť. Od zodpovednosti sa neodchádza a my sme pripravení ísť ďalej.



Spolu s tímom sme nazbierali aj spätnú väzbu a nové nápady. Máme chuť ich naplniť. Navyše, posilnení skúsenosťou z pandémie cítime zodpovednosť previesť kraj aj energetickou krízou.



Špeciálne v tomto čase nemôžeme odovzdať samosprávu Smeru, Hlasu alebo extrémistom. Pamätáme si na ich pôsobenie v minulosti. Vieme si predstaviť, kde by ju doviedli.



Je preto prirodzené o dôveru obyvateľov požiadať opäť. Kandidujem s podporou širokého spektra demokratických strán a hnutí, ktoré sa zhodli aj na štyridsiatke spoločných kandidátov na krajských poslancov. Sme zárukou odvážnych rozhodnutí a silnejšieho kraja.





-V akom stave sa podľa vás nachádza Trnavský kraj, aké najväčšie pozitíva i negatíva v ňom aktuálne vnímate?-



Tak, ako sme si s tímom predsavzali, symboly nečinnosti a časy zakrývania si očí pred problémami sú preč. Výrazne sme zlepšili finančné zdravie. To nám umožnilo investovať do výstavby cyklotrás, modernizácie športovísk, rekonštrukcií ciest a mostov alebo kompletnej obmeny techniky na správu a údržbu komunikácií.



Nebáli sme sa ani dlho odkladaných výziev. Po troch rokoch náročnej prípravy opravujeme most cez Váh v Hlohovci. V budove po neslávne známom resocializačnom zariadení Čistý deň sme otvorili moderné centrum sociálnych služieb a napriek pandémii sme 'rozlietali' letisko v Piešťanoch.



Príležitosťou na ďalšiu modernizáciu kraja je efektívne čerpanie nových európskych zdrojov, na ktoré sa pripravujeme aj v spolupráci so samosprávami a sociálno-ekonomickými partnermi. Nemôžeme zopakovať chyby zo začiatku prechádzajúceho programového obdobia.



Výzvou ostáva napríklad dokončenie integrácie verejnej dopravy s Bratislavským krajom, prostredníctvom čoho chceme zatraktívniť komfortné a ekologické cestovanie.





-Akým problémom Trnavský kraj čelí, aké výzvy ho čakajú a ako na ne chcete reflektovať?-



Aktuálne čelíme vysokým cenám energií. V priebehu roka sme na tento účel uvoľnili už takmer 750.000 eur. Vďaka rozumnému hospodáreniu máme v rozpočte rezervu a sme pripravení zimu zvládnuť. Opierame sa pri tom aj o benefity z predvídavých investícií do znižovania energetickej náročnosti budov, ktoré sme zrealizovali v predchádzajúcich rokoch. Aktuálne vymieňame 12 starých kotlov v rôznych našich organizáciách za ekologické teplovzdušné čerpadlá. Pripravujeme aj spoločné verejné obstarávanie energií pre organizácie.



Mladých učiteľov alebo zdravotníckych pracovníkov sa snažíme udržiavať v kraji prostredníctvom motivačných príspevkov. Ambulantnú sféru posilníme vytvorením siete vlastných zdravotníckych stredísk, kde budeme poskytovať starostlivosť v nedostatkových špecializáciách, ako napríklad všeobecné lekárstvo alebo kardiológia. Zameriame sa aj na rozvoj dlhodobej, domácej a paliatívnej starostlivosti, respektíve psychického zdravia.







-Aké sú priority vášho programu, čo chcete v Trnavskom kraji zmeniť, akým oblastiam sa prioritne nasledujúce roky venovať, prípadne na čo nadviazať?-



Ponúkame overené riešenia a máme aj konkrétny plán, ako z nášho kraja urobiť ešte lepšie a krajšie miesto na život, vzdelávanie, podnikanie či oddych. Staviame na komplexnom prístupe k prosperite regiónu, aby žiadna oblasť nezaostávala.



Na prvom mieste je zdravotná a sociálna starostlivosť. Nové zdravotnícke stredisko v Trnave chceme rozšíriť do ďalších regiónov kraja, aby sme lepšie reagovali na nedostatok všeobecných lekárov či špecialistov. Máme rozpracované projekty na vytvorenie nových zariadení sociálnych služieb v Moravskom Svätom Jáne a na Dobrej Vode. Kapacity zariadení rozšírime v Galante, Šoporni aj v Skalici.



Pokračovať budeme v systematickej rekonštrukcii ciest a mostov, ako aj ich efektívnej údržbe. Medzi najväčšie projekty patrí dokončenia mostu v Hlohovci, modernizácia cesty medzi Hornými Orešanmi a Vrbovým, ako aj medzi Galantou a Veľkými Dvorníkmi, kde počítame aj s výstavbou obchvatov obcí.



Nadviažeme na rozvoj občianskeho a odborného vzdelávania. Pri Obchodnej akadémii vo Veľkom Mederi už staviame nový internát a máme konkrétny plán napríklad na zveľadenie areálu školy v Rakoviciach, z ktorej urobíme centrum záhradníctva a ovocinárstva aj vďaka výstavbe nových skleníkov za milión eur. Pokračovať budeme vo výstavbe telocviční a vonkajších športovísk v Senici alebo Hlohovci. V Trnave vznikne športová akadémia pre mladé talenty.



Rozbiehame 10-miliónovú modernizáciu hvezdárne a planetária v Hlohovci a rekonštrukciu vzácneho vodného kolového mlyna v Tomášikove, pri ktorom vznikne nové návštevnícke centrum. V Galante postavíme prvú budovu verejnej knižnice po Nežnej revolúcii.



Aktívne budeme rozvíjať aj oblasti, v ktorých samosprávny kraj v minulosti prakticky nepôsobil, či už ide o podporu podnikania, inovácie, kreatívny priemysel alebo cestovný ruch. Na Letisku Piešťany vzniknú nové hangáre a obslužné budovy a ďalej sa budeme usilovať o jeho rozvoj ako vstupnej brány do širšieho regiónu, a to nielen pre kúpeľných turistov.







-Kandidujete ako jednotlivec alebo máte okolo seba tím spolupracovníkov? Prečo tak postupujete?-



Kandidujem spolu s tímom podobne odhodlaných a motivovaných ľudí, pretože aj v tomto postupujem podľa motta Spolu tvoríme kraj. Na jednej strane ide o 40 kandidátov na krajských poslancov, na ktorých sa zhodla desiatka politických demokratických a antifašistických strán a hnutí. Spoločná kandidátka je regionálne vyvážená. Sú na nej skúsení vicežupani a krajskí poslanci, ľudia so skúsenosťami z veľkej politiky, ako aj starostovia a obecní poslanci. Profesijne ide o pestrý mix kandidátov z oblasti obchodu, samosprávy či zdravotníctva.



Na strane druhej mám priazeň organizácií a osobností verejného života z oblasti sociálnej a zdravotnej starostlivosti, kultúry, vzdelávania, samosprávy a občianskej spoločnosti.







Okrem Viskupiča kandidujú v Trnavskom samosprávnom kraji na post predsedu Martin Beluský za ĽSNS, József Berényi za stranu Aliancia, Zdenko Čambal s podporou strán SNS a Smer-SD, nezávislý kandidát Martin Červenka s podporou strany Hlas-SD, nezávislý kandidát Roland Hakszer, Roman Chudý za stranu Život, Zdenko Rosina za Národnú koalíciu/Nezávislí kandidáti, kandidát Hnutia Občan Národ Spravodlivosť Ivan Stanovič a za Republiku Veronika Temňáková.