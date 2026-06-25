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J. Viskupič odmieta proces určovania zón pre veternú energiu zvrchu
Okrem iného Viskupič poukázal na možné zásahy do lokality strategického zdroja pitnej vody, chránených území či ložísk nerastných surovín.
Autor TASR
Trnava 25. júna (TASR) - Predseda Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) Jozef Viskupič odmieta určovanie akceleračných zón pre veternú energiu na základe „nepochopiteľných parametrov, ktoré odporujú stanoveným pravidlám v dotknutých územiach“. Uviedol to v reakcii na obsah strategického dokumentu Akceleračné zóny pre veternú energiu v SR z dielne rezortu hospodárstva, ktorý je aktuálne v procese posudzovania.
„Je pre mňa záhadou, prečo sa ten proces opäť robí zle a z môjho pohľadu aj neúspešne,“ poznamenal Viskupič počas štvrtkového rokovania Zastupiteľstva TTSK. Medzi vybrané lokality patria v rámci tejto krajskej samosprávy Prietržka - Sobotište, Gbely - Štefanov (obe v okresoch Senica a Skalica), Vrakúň - Dolný Štál (okres Dunajská Streda) a Okoč - Zemianska Olča (okresy Dunajská Streda a Komárno).
Okrem iného Viskupič poukázal na možné zásahy do lokality strategického zdroja pitnej vody, chránených území či ložísk nerastných surovín. „Myslím si, že ak niekto chce, aby tento proces bol do budúcna úspešný, musí komunikovať primárne s mestom, obcou a krajom,“ zdôraznil. Avizoval snahu vyvolať rokovanie so zainteresovanými stranami. Do pripomienkovania strategického dokumentu sa zapojilo viacero dotknutých samospráv.
Podľa dokumentu na Slovensku môže vzniknúť osem akceleračných zón pre veternú energiu, v ktorých by mohlo vyrásť celkovo 207 turbín s výkonom 1449 megawattov (MW). Po ukončení posudzovania SEA musí ešte dokument schváliť vláda. Dokument má Slovensko predložiť Európskej únii do konca augusta v súvislosti s plnením míľnika plánu obnovy.
Schválenie dokumentu by neznamenalo, že sa v zónach začne stavať. Každá zóna v prípade záujmu investora ešte musí prejsť samostatným posudzovaním. Následne budú môcť byť projekty v zónach schvaľované v zrýchlenom konaní do 12 mesiacov. Zásadnú úlohu v procese preberie Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP), nesúhlasný postoj dotknutých obcí však pre ňu má byť záväzný.
„Je pre mňa záhadou, prečo sa ten proces opäť robí zle a z môjho pohľadu aj neúspešne,“ poznamenal Viskupič počas štvrtkového rokovania Zastupiteľstva TTSK. Medzi vybrané lokality patria v rámci tejto krajskej samosprávy Prietržka - Sobotište, Gbely - Štefanov (obe v okresoch Senica a Skalica), Vrakúň - Dolný Štál (okres Dunajská Streda) a Okoč - Zemianska Olča (okresy Dunajská Streda a Komárno).
Okrem iného Viskupič poukázal na možné zásahy do lokality strategického zdroja pitnej vody, chránených území či ložísk nerastných surovín. „Myslím si, že ak niekto chce, aby tento proces bol do budúcna úspešný, musí komunikovať primárne s mestom, obcou a krajom,“ zdôraznil. Avizoval snahu vyvolať rokovanie so zainteresovanými stranami. Do pripomienkovania strategického dokumentu sa zapojilo viacero dotknutých samospráv.
Podľa dokumentu na Slovensku môže vzniknúť osem akceleračných zón pre veternú energiu, v ktorých by mohlo vyrásť celkovo 207 turbín s výkonom 1449 megawattov (MW). Po ukončení posudzovania SEA musí ešte dokument schváliť vláda. Dokument má Slovensko predložiť Európskej únii do konca augusta v súvislosti s plnením míľnika plánu obnovy.
Schválenie dokumentu by neznamenalo, že sa v zónach začne stavať. Každá zóna v prípade záujmu investora ešte musí prejsť samostatným posudzovaním. Následne budú môcť byť projekty v zónach schvaľované v zrýchlenom konaní do 12 mesiacov. Zásadnú úlohu v procese preberie Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP), nesúhlasný postoj dotknutých obcí však pre ňu má byť záväzný.