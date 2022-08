J. Viskupič predstavil kandidátov na poslancov Trnavského kraja

Trnava 23. augusta (TASR) – Kandidátov na poslancov do Zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja (TTSK), ktorých nominujú politické subjekty, podporujúce opätovnú kandidatúru Jozefa Viskupiča v jesenných voľbách na post predsedu TTSK, predstavili v utorok v Trnave. Zoskupenie má ambíciu predložiť do volieb plný počet, teda 40 kandidátov na poslancov.



"Zastúpenie na kandidátke budú mať všetky regióny kraja, skúsení vicežupani i krajskí poslanci, ľudia so skúsenosťami z veľkej politiky, starostovia a obecní poslanci. Profesijne ide o pestrý mix kandidátov z oblasti obchodu, služieb, samosprávy či zdravotníctva," povedal.



Viskupič ohlásil zámer kandidovať na post za zoskupenie OĽANO – NOVA - Kresťanská únia (KÚ) - Zmena zdola, ďalej SaS, KDH, Šanca, Občianski demokrati Slovenska (ODS), Za ľudí, Sme rodina a Občianska konzervatívna strana (OKS) s podporou Progresívneho Slovenska. Kandidatúru Viskupiča i poslancov prišli do Trnavy podporiť členovia predsedníctva OĽANO - premiér Eduard Heger a minister životného prostredia Ján Budaj, podpredseda SaS a minister školstva Branislav Gröhling, predseda KDH Milan Majerský, predseda OKS Ondrej Dostál a zástupcovia ďalších strán.



Heger pripomenul, že Viskupič vďaka dobrému manažérskemu prístupu a odvážnym rozhodnutiam dosiahol v uplynulých piatich rokoch kvalitné výsledky pre TTSK. "Je to skúsený politik aj predseda združenia samosprávnych krajov SK8. Viem, že horlivo zastupuje záujmy TTSK," uviedol. Docielil, ako doplnil, že vďaka spolupráci je v krajskom zastupiteľstve možné konštruktívne fungovanie. "Jeho schopnosť ľudí spájať dokazuje aj široká koalícia strán na jeho podporu, tento tím má potenciál pokračovať v rozbehnutej spolupráci," dodal Heger. Podľa Budaja ide o silného regionálneho politika novej generácie, na ktorú Slovensko čakalo.



Okrem Jozefa Viskupiča ohlásili kandidatúru na post predsedu TTSK ako nezávislý Martin Červenka, Martin Beluský za ĽSNS a Zdenko Čambal za koalíciu SNS - Smer-SD.