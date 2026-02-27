Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 27. február 2026Meniny má Alexander
< sekcia Regióny

J. Viskupič: Prioritou musí byť stabilita pracovných miest

.
Na snímke predseda Trnavského kraja Jozef Viskupič. Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Spoločnosť Samsung Electronics Slovakia TASR v piatok popoludní potvrdila, že prijala rozhodnutie o ukončení prevádzky svojho závodu na výrobu televízorov v Galante.

Autor TASR
Trnava 27. februára (TASR) - Po informáciách o plánovanom ukončení prevádzky spoločnosti Samsung na výrobu televízorov v Galante musí byť prioritou kompetentných zabezpečenie stability pracovných miest a budúcnosti kraja. Uviedol to predseda Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) Jozef Viskupič s tým, že situáciu pozorne sleduje a je pripravený komunikovať so všetkými partnermi, aby vedeli čo najviac pomôcť dotknutým zamestnancom.

Som presvedčený, že zo strany vlády mali oveľa skôr prichádzať jasné signály a konkrétne kroky, ktoré by pomohli takémuto rozhodnutiu predísť,“ podotkol s tým, že vysoké ceny energií a rastúce daňovo-odvodové zaťaženie dlhodobo oslabujú konkurencieschopnosť Slovenska.

Spoločnosť Samsung Electronics Slovakia TASR v piatok popoludní potvrdila, že prijala rozhodnutie o ukončení prevádzky svojho závodu na výrobu televízorov v Galante. Výroba sa ukončí postupne v niekoľkých fázach do mája 2026. Rozhodnutie spoločnosť prijala na základe analýzy svojej globálnej siete na výrobu televízorov. Ako dodala, rozhodnutie nesúvisí s podnikateľským prostredím na Slovensku ani s vládnymi opatreniami. Logistické centrum v obci Gáň neďaleko Galanty bude fungovať aj naďalej.
.

Neprehliadnite

Fico: Vláda má záujem, aby sa výroba v Slovalcu obnovila v roku 2027

ZOH 2026

B. Gröhling: Najlepšia sociálna politika je pracovné miesto

VIDEO: Takto hodnotí olympiádu vedenie slovenského športu