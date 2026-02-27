< sekcia Regióny
J. Viskupič: Prioritou musí byť stabilita pracovných miest
Spoločnosť Samsung Electronics Slovakia TASR v piatok popoludní potvrdila, že prijala rozhodnutie o ukončení prevádzky svojho závodu na výrobu televízorov v Galante.
Trnava 27. februára (TASR) - Po informáciách o plánovanom ukončení prevádzky spoločnosti Samsung na výrobu televízorov v Galante musí byť prioritou kompetentných zabezpečenie stability pracovných miest a budúcnosti kraja. Uviedol to predseda Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) Jozef Viskupič s tým, že situáciu pozorne sleduje a je pripravený komunikovať so všetkými partnermi, aby vedeli čo najviac pomôcť dotknutým zamestnancom.
„Som presvedčený, že zo strany vlády mali oveľa skôr prichádzať jasné signály a konkrétne kroky, ktoré by pomohli takémuto rozhodnutiu predísť,“ podotkol s tým, že vysoké ceny energií a rastúce daňovo-odvodové zaťaženie dlhodobo oslabujú konkurencieschopnosť Slovenska.
Spoločnosť Samsung Electronics Slovakia TASR v piatok popoludní potvrdila, že prijala rozhodnutie o ukončení prevádzky svojho závodu na výrobu televízorov v Galante. Výroba sa ukončí postupne v niekoľkých fázach do mája 2026. Rozhodnutie spoločnosť prijala na základe analýzy svojej globálnej siete na výrobu televízorov. Ako dodala, rozhodnutie nesúvisí s podnikateľským prostredím na Slovensku ani s vládnymi opatreniami. Logistické centrum v obci Gáň neďaleko Galanty bude fungovať aj naďalej.
