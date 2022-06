J. Viskupič: Trnavský kraj hospodáril rozumne a s prebytkom

Trnava 22. júna (TASR) - Trnavský samosprávny kraj (TTSK) hospodáril v roku 2021 s prebytkom vo výške takmer 14 miliónov eur. Až 11,3 milióna eur použije na krytie splátok úverov a na výdavky spojené s infláciou. Zámer odobrili krajskí poslanci na svojom stredajšom zasadnutí.



"Schválili sme posledný záverečný účet v tomto volebnom období. Veľmi ma teší, že aj napriek externým vplyvom sme minulý rok hospodárili rozumne a dosiahli sme prebytok. Veľkú časť z neho však už zapájame do rozpočtu, aby sme kryli investície, ktoré prenášame z minulého roka," povedal predseda TTSK Jozef Viskupič.



TTSK dofinancuje aj plánované investície do rekonštrukcie ciest a mostov alebo využívania obnoviteľných zdrojov energie. "V kontexte očakávaného negatívneho vplyvu legislatívnych zmien na náš rozpočet sa nám podarilo vytvoriť priestor na financovanie budúcoročných rozvojových zámerov, ako napríklad výstavbu hokejovej akadémie v Trnave, novej knižnice v Galante či zariadenia sociálnych služieb v Moravskom Svätom Jáne," skonštatoval Viskupič.



V predchádzajúcom roku TTSK hospodáril s prebytkom bežného a kapitálového rozpočtu vo výške 7,3 milióna eur. Po vylúčení nevyčerpaných účelovo určených prostriedkov išlo o prebytok 4,1 milióna eur. Po započítaní kladného výsledku finančných operácií v objeme 9,9 milióna eur dosiahol prebytok takmer 14 miliónov eur.



Krajskí poslanci schválili zámer rozdelenia prebytku tak, že 12 miliónov eur nasmerovali do rezervného fondu, 1,2 milióna eur poputuje na úhradu preukázanej straty dopravcov. Pol milióna eur TTSK použije na tvorbu peňažného fondu na zníženie investičného dlhu a ďalších 300.000 eur je určených na tvorbu peňažného fondu nových strategických investícií.



K záverečnému účtu zaujala stanovisko hlavná kontrolórka TTSK, ako aj Rada pre rozpočet TTSK, ktorá je od roku 2019 zložená z renomovaných ekonómov. Rada skonštatovala, že kraj opäť zvýšil kvalitu spracovania dokumentu, ktorá ide "nad rámec bežného štandardu rozpočtových dokumentov samospráv v SR".



Na margo hospodárenia kraja v uplynulých piatich rokoch Viskupič uviedol, že "v roku 2017 bol TTSK najzadlženejším na Slovensku. Dlh bol na úrovni 46,7 percent vrátane dlhu nemocníc. Našou primárnou úlohou bolo zastabilizovať financovanie. Vďaka zodpovednému rozpočtovaniu sa na konci tohto roka dostaneme len na 33 percent, čo je výborný výsledok. Ďalej sme viac ako tisíckrát znásobili objem peňažných fondov a účty rozhodneme nenecháme vydrancované. Lebo minulé vedenie nám zanechalo len 27.000 eur," konštatoval.



Reštrukturalizovali aj načerpané úvery a za výhodných podmienok načerpali nové finančné výpomoci. "Ozdravením financií sme zabezpečili udržateľný rozvoj kraja vo všetkých oblastiach. Navyše sme si vytvorili priestor na zachovanie rozsahu investícií i služieb, ktoré župa poskytuje," dodal predseda TTSK.