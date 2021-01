J. Viskupič: Úlohy krajov pri krízovom riadení štátu sa posilnia

Bratislava 15. januára (TASR) - Úlohy samosprávnych krajov v oblasti krízového riadenia štátu sa posilnia, stanú sa oficiálne orgánmi krízového riadenia. Predseda združenia SK 8 Jozef Viskupič tak reagoval na schválenie zmeny legislatívy Národnou radou (NR) SR. Poslanci vo štvrtok (14. 1.) totiž odsúhlasili pozmeňujúci návrh k vládnemu balíku zmien súvisiacemu s druhou vlnou pandémie, ktorý túto oblasť upravuje. Viskupič to vníma ako začiatok reformy verejnej správy.



"Združenie SK 8 presadilo posilnenie úlohy samosprávnych krajov v oblasti krízového riadenia štátu. Krízový štáb vyššieho územného celku tak už nebude len koordinačným orgánom krízového riadenia, ale stáva sa jeho subjektom," uviedol v stanovisku s tým, že pri pohľade do zákonov sa doteraz zdalo, že sú župy vynechané z krízového riadenia štátu. Poznamenal ale, že aj efektívne reakcie krajov počas pandémie dokázali, že sú jeho dôležitou súčasťou na celokrajskej a národnej úrovni. "Teší ma, že sa nám tento fakt podarilo presadiť do schválených noviel zákonov. Oficiálne sme sa stali orgánmi krízového riadenia s definovanými právami, ale aj povinnosťami," zdôraznil.



Podotkol, že minimálne od začiatku prvej vlny pandémie sú kraje súčasťou krízového riadenia a aktívne sa podieľajú na koordinovaní boja proti šíreniu nového koronavírusu na území krajov. Podľa jeho slov sa podieľajú na navrhovaní a prijímaní opatrení na krajskej i celoštátnej úrovni, pričom ich odporúčania často korigujú predstavy rezortov. Poznamenal, že aj napriek absencii kompetencií a vyčleneniu financií zabezpečujú niektoré úlohy či ich časti. Napríklad spravodlivú distribúciu ochranných prostriedkov zo štátnych zásob pre všetky zariadenia sociálnych služieb v kraji i ambulancie lekárov.



Posilnenie postavenia krajov vníma ako začiatok reformy verejnej správy. "V krízovej situácii sme začali úpravou našich kompetencií v krízovom riadení. Na ostatnom rokovaní zúženého ústredného krízového štábu (v pondelok 11. januára 2021) som podpredsedovi vlády pre legislatívu vzniesol požiadavku, aby čím skôr zvolal komisiu na prípravu dlho odkladanej reformy, k čomu ho na podnet SK 8 zaväzuje programové vyhlásenie vlády," uviedol.