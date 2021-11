Viskupič: Vítam vyhlásenie ochranného pásma medzi Kopčanmi a Holíčom

Holíč/Trnava 25. novembra (TASR) – Vyhlásenie ochranného pásma medzi Pamiatkovou zónou Kopčany a národnou kultúrnou pamiatkou kaštieľa s areálom v Holíči je povzbudením v snahe o zápis Archeoparku Kopčany - Mikulčice do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO, na ktorom Trnavský samosprávny kraj (TTSK) dlhodobo spolupracuje s Juhomoravským krajom. Uviedol to predseda TTSK Jozef Viskupič.



Pamiatkový úrad (PÚ) SR zverejnil vyhlásenie ochranného pásma 19. novembra. „Vítame túto skutočnosť, TTSK má negatívny postoj k výstavbe intermodálneho prekladiska pri Holíči, ktorý v lokalite chce realizovať investor. Realizácia zámeru by nezvratne znížila hodnotu tohto územia, ako aj kultúrno-historického dedičstva nadnárodného významu,“ konštatoval Viskupič. Okrem toho, že by prišlo k narušeniu archeologického náleziska medzi Kopčanmi a Holíčom, ide aj o environmentálny zásah v území Záhorského Pomoravia. „Rozhodnutie PÚ o ochrane tejto unikátnej časti Trnavského kraja preto považujem za správne či už z pohľadu zachovania kultúrneho dedičstva alebo rozvoja cestovného ruchu,“ doplnil.



Ako ďalej uviedol Viskupič, TTSK vyjadril zásadný nesúhlas s realizáciou zámeru výstavby prekladiska aj v rámci medzirezortného pripomienkového konania ku Koncepcii rozvoja intermodálnej dopravy Slovenskej republiky do roku 2030. Žiada vypustenie vety, ktorá uvádza Holíč ako mesto, kde môže byť vybudovaný intermodálny terminál. Druhá pripomienka je podľa Viskupičových informácií žiadosťou o zobjektívnenie zmienky o predmetnom zámere na inom mieste v materiáli, a to uvedením nesúhlasu českej strany, ochranárskych združení či obyvateľov a predstaviteľov dotknutých obcí, najmä obce Kopčany.



„Partnerské kraje dlhodobo rozvíjajú potenciál historického i sakrálneho cestovného ruchu aj vďaka spolufinancovaniu zo zdrojov Európskej únie. Medzi doterajšie aktivity patrí spojenie archeoparkov na oboch brehoch rieky Morava v roku 2019 Lávkou Veľkej Moravy. Priľahlá sieť chodníkov a cyklotrás vedie napríklad aj k vzácnemu Kostolu sv. Margity Antiochijskej či žrebčínu alebo kačenárn v Kopčanoch. Cez územie prechádza aj Cyrilometodská cesta, ktorá tento rok získala prestížnu certifikáciu Kultúrna cesta Rady Európy, a to ako prvá z takto certifikovaných ciest, ktorá je zameraná na slovanské kultúrne dedičstvo. Novým impulzom na zintenzívnenie tejto spolupráce bude aj plánované založenie Európskeho zoskupenia územnej spolupráce Veľká Morava,“ doplnil predseda TTSK.



Súkromný investor ohlásil zámer vybudovať na území logistické centrum na ploche 1,142 milióna štvorcových metrov s kapacitou zhruba milión kontajnerov ročne. Súčasťou prekladiska má byť päť koľajových portálových žeriavov, skladovacie haly, obslužné železničné a cestné komunikácie, parkovisko pre 100 kamiónov. K zámeru sa kriticky postavili ochranári, pamiatkari a verejnosť, ktorá iniciovala podpisovú akciu, v súčasnosti so 6200 podpismi. Negatívne stanovisko vyjadrilo ministerstvo kultúry s ochotou viesť diskusiu. Ministerstvo dopravy a výstavby, naopak, víta iniciatívu, ktorá je „založená na reálnom pohľade na zabezpečenie očakávaných prepravných potrieb medzi Európskou úniou a Áziou“. K zámeru vybudovania prekladiska oznámil primátor Holíča Zdenko Čambal usporiadať referendum.