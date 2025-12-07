< sekcia Regióny
Jablonica opravila časť ciest, vznikli tiež nové parkovacie miesta
Projekt financovali z rezervného fondu obce, ktorý vznikol z prebytkov rozpočtu z predchádzajúcich rokov.
Autor TASR
Jablonica 7. decembra (TASR) - Obec Jablonica v okrese Senica zrekonštruovala časť miestnych ciest a vybudovala nové parkovacie miesta. Celková hodnota projektu je približne 620.000 eur. Práce na rekonštrukcii sa začali v septembri, dokončené boli v novembri. Malo ísť o jednu z najrozsiahlejších investičných akcií obce. Samospráva o tom informovala na svojom webe.
Projekt rozdelili na dve časti. Prvým celkom bola rekonštrukcia komunikácií, v ktorých bola budovaná tretia etapa splaškovej kanalizácie. Ide o ulice Zápotočie, Bernolákova, Jánošíkova, Dlhá, Brezie a Riadok. Druhá časť zahŕňala plánovanú rekonštrukciu na ulici Sídlisko, kde bolo podstatnou časťou vybudovanie dostatočného počtu parkovacích miest pre motoristov, pretože počet automobilov v lokalite neustále rástol.
Podľa obce to znemožňovalo prejazd záchranných zložiek a vytváralo nebezpečné situácie pre prechádzajúce autá, cyklistov či chodcov. „Vytvorených bolo vyše 20 parkovacích miest, asfaltovým krytom zrekonštruovaná komunikácia a zaasfaltované aj jednotlivé chodníkové vstupy do bytových domov,“ ozrejmila.
Projekt je pokračovaním prác z roku 2022, kedy boli za viac ako 235.000 eur zrekonštruované cesty na uliciach Jilemnického, Krátka, Svätojánska, Kočovská, Zámostie a Červenej armády pri zelenej ploche. Samospráva plánuje aj poslednú etapu asfaltovania, ktorá sa týka zostávajúcich komunikácií a odstavných plôch. Projekt financovali z rezervného fondu obce, ktorý vznikol z prebytkov rozpočtu z predchádzajúcich rokov.
