< sekcia Regióny
Jablonica plánuje vybudovanie komplexného športového areálu
Projekt počíta s vybudovaním viacúčelového ihriska so športovým povrchom, ktoré nahradí súčasnú asfaltovú plochu.
Autor TASR
Jablonica 19. februára (TASR) - Obec Jablonica plánuje vybudovanie komplexného športového areálu. Predpokladané náklady na realizáciu predstavujú 424.410,69 eura. Vlani v decembri starosta obce Silvester Nestarec podpísal s ministrom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Samuelom Migaľom (nezávislý) dekrét k projektu. Samospráva o tom informovala na svojom webe.
Projekt počíta s vybudovaním viacúčelového ihriska so športovým povrchom, ktoré nahradí súčasnú asfaltovú plochu. Súčasťou bude aj bežecká dráha namiesto existujúcej antukovej, workoutové ihrisko medzi multifunkčným ihriskom a telocvičňou základnej školy či doplnenie mobiliáru a výsadba zelene. Slúžiť má širokej verejnosti a vytvoriť podmienky pre rôzne športové a pohybové aktivity obyvateľov obce.
Areál má byť financovaný v rámci Programu Slovensko 2021 - 2027, pričom 85 percent nákladov bude hradených z prostriedkov Európskej únie, sedem percent zo štátneho rozpočtu a osem percent z rozpočtu obce. Zámer je integrovanou územnou investíciou v rámci integrovanej územnej stratégie kraja a spadá pod Radu partnerstva Trnavského samosprávneho kraja. Takéto projekty musia získať súhlas najmenej polovice komôr rady partnerstva vrátane komory regionálnej samosprávy a komory miestnej samosprávy.
V praxi to znamená podporu predsedu samosprávneho kraja aj delegovaných primátorov a starostov. Podľa samosprávy je konkurencia medzi projektmi vysoká a alokácia finančných prostriedkov obmedzená. Schválenie projektu preto obec považuje za významný úspech.
Projekt počíta s vybudovaním viacúčelového ihriska so športovým povrchom, ktoré nahradí súčasnú asfaltovú plochu. Súčasťou bude aj bežecká dráha namiesto existujúcej antukovej, workoutové ihrisko medzi multifunkčným ihriskom a telocvičňou základnej školy či doplnenie mobiliáru a výsadba zelene. Slúžiť má širokej verejnosti a vytvoriť podmienky pre rôzne športové a pohybové aktivity obyvateľov obce.
Areál má byť financovaný v rámci Programu Slovensko 2021 - 2027, pričom 85 percent nákladov bude hradených z prostriedkov Európskej únie, sedem percent zo štátneho rozpočtu a osem percent z rozpočtu obce. Zámer je integrovanou územnou investíciou v rámci integrovanej územnej stratégie kraja a spadá pod Radu partnerstva Trnavského samosprávneho kraja. Takéto projekty musia získať súhlas najmenej polovice komôr rady partnerstva vrátane komory regionálnej samosprávy a komory miestnej samosprávy.
V praxi to znamená podporu predsedu samosprávneho kraja aj delegovaných primátorov a starostov. Podľa samosprávy je konkurencia medzi projektmi vysoká a alokácia finančných prostriedkov obmedzená. Schválenie projektu preto obec považuje za významný úspech.