Jaguar v Nitre začal zamestnancom rozdávať rúška

Nitra 16. marca (TASR) – Spoločnosť Jaguar Land Rover vo svojom závode v nitrianskom priemyselnom parku začala v pondelok distribuovať svojim zamestnancom ochranné rúška. „Ich distribúcia práve prebieha. Zároveň sme posilnili internú komunikáciu a zaviedli tzv. denné správy, funguje telefónna linka a email, na ktoré sa môžu zamestnanci obrátiť, ak potrebujú viac informácií,“ uviedla manažérka pre firemné vzťahy Miroslava Remenárová.



Zároveň potvrdila, že všetky výrobné závody Jaguar Land Rover sú v riadnej prevádzke. V nitrianskom závode aktuálne pracuje viac ako 2800 pracovníkov. Vedenie podniku tvrdí, že zdravie zamestnancov je prioritou. „Neustále sledujeme nariadenia a odporúčania vlády a orgánov na ochranu zdravia, aby sme minimalizovali šírenie vírusu,“ skonštatovala Remenárová.



Spoločnosť zaviedla niekoľko dočasných opatrení na ochranu zdravia zamestnancov a na zabezpečenie svojho podnikania. Patria k nim zvýšené hygienické opatrenia v závode vrátane umiestnenia väčšieho počtu dávkovačov mydla, vykonávania kompletného čistenia spoločných priestorov.



Automobilka umožnila prácu z domu zamestnancom, kde to povaha práce umožňuje a prítomnosť v závode nie je nutná. „Zabezpečili sme rotáciu ľudí alebo tímov v administratívnych kanceláriách tak, aby sa ľudia prestriedali a tímy boli rozdelené. Externé návštevy v závode sú zakázané, prispôsobili sme čas prestávok tak, aby sa znížil počet ľudí, ktorí sa stretávajú,“ uviedla Remenárová.



Moderné odbory AIOS Jaguar Land Rover a Syncreon Slovensko pre podporu zvýšenej efektivity zamedzenia šírenia koronavírusu a v rámci ochrany zdravia zamestnancov a ich rodín očakávajú od kompetentných, že rozhodnú o okamžitom prerušení práce v závode. „Základné odborové organizácie nevedia rozhodnúť o prerušení prác v miestach svojho pôsobenia, aj keď by sme si to ako súčasť preventívnych opatrení veľmi želali. Zákonník práce nám to neumožňuje. Opakovane sme o to žiadali zamestnávateľov už aj v predchádzajúcich dňoch,“ uviedol vo vyhlásení Peter Mrázik, predseda Moderné odbory AIOS Jaguar Land Rover a Syncreon Slovensko.