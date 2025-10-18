Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 18. október 2025Meniny má Lukáš
< sekcia Regióny

Jahodná pri Košiciach ožije cez víkend pretekmi so psami

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR - Veronika Klusková

Sprievodný program bude zahŕňať zbierku krmiva pre psy v znevýhodnených podmienkach, ale aj možnosť vyskúšať si bežiaci pás pre psy i malú prekážkovú dráhu.

Autor TASR
Košice 18. októbra (TASR) - Športovo-rekreačné stredisko Jahodná pri Košiciach ožije tento víkend pretekmi so psami. Ako TASR informovali organizátori podujatia Aponi Dog Adventure, okrem športových zážitkov pripravujú aj sprievodný program.

V spolupráci so Zväzom psích záprahov Slovenska pre pretekárov s licenciou pripravujeme dvojdňové musherské preteky v kategóriách canicross a bikejoring. To však nebude všetko - myslíme aj na našich hobbíkov, milovníkov dogtrekkingu, teda vytrvalostnej turistiky so psom, a priaznivcov spoločných aktivít so svojimi chlpáčmi,“ uviedla organizátorka Veronika Takácsová s tým, že podujatie sa nesie v duchu motta Každý pes môže byť hrdinom. Odkazovať má na jeho priateľskú atmosféru a otvorenosť pre všetkých - od športovcov po úplných začiatočníkov.

V sobotu čaká účastníkov trať dlhá tri kilometre, ktorá bude pozostávať z lesných úsekov, technickejších pasáží, stúpaní aj zjazdov. V nedeľu (19. 10.) sa športovci vydajú na 14 kilometrov dlhý dogtrekking, ktorý ich zavedie hlbšie do Volovských vrchov.

Sprievodný program bude zahŕňať zbierku krmiva pre psy v znevýhodnených podmienkach, ale aj možnosť vyskúšať si bežiaci pás pre psy i malú prekážkovú dráhu. Pripravené budú tiež atrakcie pre deti.
.

Neprehliadnite

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Október nás ešte prekvapí

Premiér: Vláda podporuje stretnutie Trumpa a Putina v Budapešti

SMUTNÁ SPRÁVA: Zomrel gitarista a zakladateľ skupiny Kiss

STROM ROKA: Ocenenie získala 150-ročná jabloň