Starostka: Situácia s komármi v Devíne je alarmujúca

Bratislava 3. júla (TASR) - Situácia s komármi v bratislavskom Devíne a Devínskej Novej Vsi je alarmujúca, s najväčšou pravdepodobnosťou dosahuje stupeň kalamity. Upozorňuje na to starostka Devína Jana Jakubkovič odvolávajúc sa aj na vyjadrenia regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ). Hovorí o nedôslednosti i nedostatočnom monitorovaní zo strany magistrátu. Obe mestské časti si preto zabezpečujú vlastný monitoring. Uviedla to pre TASR.



"Situácia je naozaj alarmujúca. Z predbežných informácií, ktoré mám, je stav veľmi zlý a v Devíne sa bude ešte zhoršovať. Čakáme na správu z monitoringu, ale aj laik v teréne vidí, aké je množstvo komárov," konštatuje Jakubkovič.



V mestskej časti už začiatkom týždňa zasadal krízový štáb, ktorého cieľom mala byť snaha koordinovať postup pri riešení situácie. Starostku prekvapilo, že zo strany magistrátu, napriek pozvaniu, nikto neprišiel. Nepozdáva sa jej ani náročnejšie získavanie dát od hlavného mesta či fakt, že sa nevie domôcť odpovedí na viaceré otázky. Napríklad, ako a kedy komunikovalo a koordinovalo postup hlavné mesto s rakúskou stranou, keďže magistrát tvrdí, že urobil všetko správne a v Devíne sú len rakúske komáre.



Starostka už oslovila aj RÚVZ. Z jeho stanoviska podľa nej vyplýva, že BTI (biologický prípravok) je veľmi sofistikovaný systém, ktorý vie byť účinný, ale musí sa urobiť správne. Potrebné sú aj celoročné monitoringy. Ak sa nerobí správne, je to podľa neho mrhanie pracovnými silami a finančnými prostriedkami, keďže to nie je lacné. "Z dát, ktoré sa mi podarilo získať, vyplýva, že tu nikto 21 dní nebol," zdôrazňuje starostka Devína.



Regionálny úrad verejného zdravotníctva zároveň odporúča chemický postrek. Podľa regionálneho hygienika je vykonanie dvoch až troch chemických postrekov počas letnej sezóny pre zdravie človeka menej škodlivé ako každodenné používanie repelentu. A aj napriek tomu, že komáre v našich podmienkach neprenášajú závažnejšie infekčné ochorenia na človeka, môžu sa podieľať na výraznom zhoršení životného komfortu, psychickej pohody a poruchách spánku či alergizácii obyvateľov. Zabúdať netreba ani na výskyt komára tigrovaného ako potenciálneho nosiča vírusových ochorení.



Odporúčania hygienika sú teda podľa nej jednoznačné, že by sa zasiahnuť malo. "Tiež som proti chemickým postrekom a nesúhlasím s nimi. Ale na druhej strane by som vyžadovala, aby mesto, keď zasahuje ekologickými prostriedkami, bolo dôsledné," podotýka Jakubkovič. Starostom sa tiež nepáči, že riešenie situácie padá v súčasnosti na nich. Starostka poukazuje na to, že vždy bolo komunikované, že proti komárom zasahuje hlavné mesto. "Potom sa na zastupiteľstve dozvieme, že si to máme riešiť sami," hovorí Jakubkovič s tým, že keby to boli vedeli, riešili by to už na jar. "Nedôslednosť magistrátu ma dostala do pozície, keď stojím pred voľbou, čo mám urobiť, ak mi vyje kalamita," tvrdí starostka Devína s tým, že na to mestská časť nemá ani peniaze, keďže má pre konsolidáciu pohľadávok napätý rozpočet.



Situácia s komármi bola aj témou posledného bratislavského mestského zastupiteľstva. Starostovia Karlovej Vsi a Devínskej Novej Vsi predložili návrh, aby primátor vydal pokyn na okamžitú účinnú elimináciu dospelých komárov. Návrh neprešiel, keďže ho nepodporil najsilnejší poslanecký klub.