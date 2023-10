Jaloveckú dolinu v Západných Tatrách pre rekonštrukciu mostíkov uzavrú

Jalovec 20. októbra (TASR) - Mostíky v Jaloveckej doline v liptovskej časti Západných Tatier budú pre ich havarijný stav rekonštruovať. Postarajú sa o to aktivisti v spolupráci s Horskou záchrannou službou (HZS) a Správou Tatranského národného parku (TANAP). Z dôvodu prác bude dolina od soboty 21. októbra do odvolania uzavretá. TASR o tom informoval predseda turistického klubu Hikemates Patrik Pajta.



Na Baníkov, vrchol v Západných Tatrách, vedie výstupová trasa cez Jaloveckú dolinu, ktorú na niekoľkých miestach pretína horský potok. Tamojšie premostenia sú však v havarijnom stave. "Oprava chodníka vrátane mostíkov zvýši bezpečnosť turistov na tejto trase. Zároveň uľahčí prácu záchranárov tým, že ich prístup k zranenému v prípade zásahu bude plynulejší, rýchlejší a následný transport bezpečnejší pre zraneného aj pre samotných záchranárov," vysvetlil riaditeľ HZS Marek Biskupič.



Za iniciatívou stojí Hikemates. Peniaze na rekonštrukciu vyzbierali vo verejnej zbierke, prispeli aj partneri. Opraviť majú postupne šesť mostíkov. "Na začiatku doliny je desaťmetrový most, ktorý pomáha prekonať roklinu na trase. Dva menšie mosty sú uprostred doliny a ďalšie tri vrátane najdlhšieho, 11-metrového, sú umiestnené v mieste, kde sa stretáva Jalovecká s Bobroveckou dolinou," vysvetlil predseda turistického klubu. Podotkol, že nové premostenia by mali slúžiť verejnosti ďalších desať až 15 rokov.



Jalovecká dolina je jednou z mála dolín, ktorou nevedie prístupová cesta. Nosné trámy niektorých mostíkov vážia viac ako pol tony, preto pri obnove využili aktivisti aj výpomoc vrtuľníka. Ten začiatkom tohto týždňa navozil materiál a drevené trámy do doliny. Na obnovu mostíkov dohliadne tiež Správa TANAP-u.