V Jamníku postavia nový zberný dvor

Jamník 27. marca (TASR) - V obci Jamník na Spiši postavia vďaka dotácii z Európskeho fondu regionálneho rozvoja nový zberný dvor. Starosta František Pavol pre TASR potvrdil, že aktuálne kompletizujú dokumentáciu na kontrolu verejného obstarávania, po ktorej následne odovzdajú stavenisko zhotoviteľovi.



„Predpokladáme, že začneme s výstavbou v letných mesiacoch. Zhotoviteľ sa zaviazal vykonať dielo za 11 mesiacov od prevzatia staveniska,“ uviedol starosta. Nový zberný dvor postavia na parcele, kde sa v súčasnosti nachádza zberné miesto, ktoré obec využíva na dočasné uskladnenie rôznych druhov odpadov. Následne sú na tomto pozemku separované a likvidované v spolupráci so zberovou spoločnosťou.



Celková výška oprávnených výdavkov je podľa zmluvy o dotácii 286.000 eur, pričom spolufinancovanie obce je na úrovni osem percent. „Súčasťou projektu v súčasnosti nie je technologické vybavenie zberného dvora, akým je traktor s príslušenstvom. Ide len sa o stavebné práce. Jediným technologickým prvkom stavby v rámci tohto projektu je mostová váha,“ objasnil Pavol. Na zabezpečenie potrebných činností na zbernom dvore obec využije kapacity svojich starších mechanizmov respektíve dodávateľské kapacity. V budúcnosti samospráva plánuje doplniť aj technologické vybavenie, avšak možnosti výzvy, do ktorej sa nedávno zapojili, to neumožňovali.



Od nového zberného dvora si obec sľubuje predovšetkým zvýšenie miery triedenia odpadu a tiež skvalitnenie života občanov. Samospráva už v minulosti vytvorila na pozemku, kde je plánovaná výstavba ohradený priestor, kde môžu občania zadarmo doviezť odpad. Tam ho následne vytriedia a uložia do zberných nádob. Následne tieto vytriedené zložky odpadu obec s pomocou zberovej spoločnosti likviduje na svoje náklady. "Toto riešenie prakticky vyriešilo problém s čiernymi skládkami v katastri obce. Nový zberný dvor umožní vytvoriť ešte lepšie podmienky na separovanie odpadu a taktiež sa jeho výstavbou prispeje k skultúrneniu celej lokality, nakoľko súčasný pozemok je iba ohradená zelená lúka," zdôraznil Pavol. Obec sa pritom o výstavbu nového zberného dvora usiluje už viac ako desať rokov.