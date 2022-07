Ján Budaj odporučí vláde vyhlásiť mimoriadnu situáciu na rieke Slaná

Bratislava 18. júla (TASR) - Minister životného prostredia Ján Budaj (OĽANO) odporučí vláde vyhlásiť mimoriadnu situáciu na rieke Slaná. Urobí tak pre riziko znečistenia studní v okolí rieky a pre možné budúce povodňové situácie, ktoré by mohli spôsobiť zvýšenie rizika ohrozenia kvality vôd. TASR o tom informovalo tlačové oddelenie Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR.



V záujme všetkých je podľa Budaja to, aby sa pri banskej havárii postupovalo systematicky a bez odkladu, napriek letnej vládnej prestávke. "Verím, že premiér, hneď ako predložíme návrh odstraňovania znečistenia rieky Slaná, iniciuje mimoriadne online rokovanie vlády," zdôraznil Budaj.



Inštitúcie v pôsobnosti MŽP sa chystajú na kroky súvisiace s odstránením dôsledkov envirohavárie. Podľa ministerstva sú pripravené predložiť vláde ďalší postup pri odstraňovaní havárie, vyvolanej trojmesačným vytekaním znečistených banských vôd do rieky Slaná. Situáciu trvale monitorujú aj organizácie MŽP.



Rieka Slaná sa dočervena sfarbila v polovici februára v dôsledku vytekania banských vôd zo železorudnej bane v areáli bývalého banského podniku Siderit. Výsledky prvotného rozboru vody v rieke preukázali 12-násobne prekročenú hodnotu železa. Analýza potvrdila aj zvýšenú hodnotu mangánu, síranov a výskyt arzénu. V polovici júna zrealizovali v bani práce s cieľom prispieť k zníženiu vytekania silne mineralizovaných vôd do rieky.