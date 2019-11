J. Lunter a J. Nosko apelujú na mladých: Demokraciu si treba ustrážiť

Banská Bystrica 8. novembra (TASR) – Zmena režimu bola časom rozpadu a syntézy zároveň, je nesmierne dôležité pripomínať si to a nezabudnúť nielen na tribúnov Nežnej revolúcie, ale najmä na všetkých ľudí, ktorí stáli na námestiach. Konštatoval to v piatok v Banskej Bystrici pri príležitosti blížiacich sa osláv 30. výročia Dňa boja za slobodu a demokraciu predseda Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) Ján Lunter s tým, že dnes máme nielen slobodu, ale aj zodpovednosť a to nielen za naše životy a rodinu, ale i za veci verejné.



"Aj pre mňa je emotívne vrátiť sa v čase o 30 rokov späť, keď som robil mladého lekára v detskej nemocnici, aj do obdobia, kedy som ešte študoval a počúvali sme rakúsky rozhlas, sledovali rakúsku televíziu a počúvali Slobodnú Európu. Treba si uvedomiť, že vtedy neexistovali sociálne siete. Informácie ľudia získavali iba prostredníctvom printových médií a obrazových spravodajstiev regulovaných vtedajšou vládou," reagoval v súvislosti s výročím 17. novembra banskobystrický primátor Ján Nosko.



Šéf BBSK a hlava mesta pod Urpínom zdôraznili, že cieľom programu osláv, na ktorom sa spoločne podieľali, je osloviť mladú generáciu, ktorá sa na čas neslobody možno pozerá iba cez vyjadrenia rodičov spomínajúcich na benefity socializmu. Program sa začal už minulý týždeň diskusiami so študentmi na školách v kraji.



"Bol by som veľmi rád, keby sme oslovili mladú generáciu, pre ktorú je toto obdobie možno veľkou neznámou, podobne ako napríklad SNP. Sú to však míľniky, ktoré si treba pripomínať, pretože to, čo dnes žijeme, naozaj neprišlo samo," dodal Nosko.



Verí, že v nedeľu 17. novembra banskobystrické Námestie SNP sa po 30 rokoch opäť zaplní, najmä študentmi, ktorým odovzdajú symbolické kľúče k slobode s cieľom ustrážiť demokraciu. Centrum mesta bude žiť od 16.30 h hudobnými vystúpeniami, videoprojekciou pod názvom Kľúčová je sloboda! a ukážu sa aj osobnosti Novembra'89 v meste pod Urpínom. Viac ako hodinový program ukončí znovuodhalenie zrekonštruovaného pamätníka venovaného Jánovi Langošovi v Centre nezávislej kultúry Záhrada.