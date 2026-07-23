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Ján Nosko bude opätovne kandidovať na primátora Banskej Bystrice
Nosko skonštatoval, že pred 12 rokmi nastúpil na neľahkú cestu riešenia problémov, ktoré dlhodobo spali a boli odkladané.
Autor TASR
Banská Bystrica 23. júla (TASR) - Súčasný primátor Banskej Bystrice Ján Nosko sa bude v jesenných komunálnych voľbách opätovne uchádzať o hlasy voličov. Vo funkcii je od roku 2014, mestu a jeho občanom chce priniesť stabilitu, rozvoj a skúsenosť. Do volieb plánuje ísť ako nestranícky občiansky kandidát. Rozhodnutie ohlásil na štvrtkovom brífingu spoločne s tímom kandidátov na mestských poslancov.
Nosko skonštatoval, že pred 12 rokmi nastúpil na neľahkú cestu riešenia problémov, ktoré dlhodobo spali a boli odkladané. Pripomenul, že počas jeho uplynulých troch funkčných období bola postavená nová autobusová stanica, parkovací dom pri mestskom úrade, most v Iliaši a samospráva realizovala obnovu starých škôlok a základných škôl či rekonštrukciu športovísk. Mesto tiež získalo do vlastníctva areál v Majeri, Medený hámor, kaštieľ Radvanských, Národný dom, pozemky pod Strieborným námestím a spolu s krajom i dom kultúry.
„Dovolím si tvrdiť, že meníme Banskú Bystricu, ale práca na veľkých investičných zámeroch a ich realizácia vo väčšine prípadov presahuje jedno funkčné volebné obdobie,“ poznamenal Nosko.
V ďalších rokoch by chcel súčasný primátor pokračovať v rozbehnutých projektoch, pracovať na ďalšom rozvoji Banskej Bystrice a dokončiť dlhodobú transformáciu mesta. Ako príklady spomenul pripravenú revitalizáciu mestského parku, revitalizáciu sídliskových priestorov, rekonštrukciu Strieborného námestia či obnovu kaštieľa v Radvani.
„Osobitnú pozornosť chcem venovať práci s mládežou, zachytávaniu talentov, podpore inovácií či prepájaniu mesta s podnikateľským sektorom s cieľom premieňať nové nápady na riešenia zlepšujúce život ľudí v meste,“ povedal Nosko. Priznal tiež, že niektoré veci sa v uplynulých rokoch zrealizovať nepodarilo, pracovať chce preto na ich dokončení. Uviedol výstavbu nájomných bytov či návrat plážového kúpaliska a amfiteátra do správy mesta.
Vo voľbách chce Nosko kandidovať ako nestranícky občiansky kandidát, kampaň bude financovať z transparentného účtu. S politickými stranami o svojej kandidatúre aktívne neviedol žiadne rozhovory, ich podporu však nevylučuje. „Pokiaľ politické strany odporučia svojim voličom, aby mi podporu dali, samozrejme ju prijmem. Ľudia sú sympatizantmi rôznych politických strán, ale sú to obyvatelia mesta, čiže o ich hlas sa budem uchádzať,“ vysvetlil súčasný banskobystrický primátor.
Nosko je zatiaľ štvrtým kandidátom, ktorý v Banskej Bystrici oficiálne oznámil kandidatúru na primátora. O post sa uchádza mestská poslankyňa Diana Javorčíková, ktorá kandiduje s podporou strán PS, Demokrati, SaS či OKS, mestský poslanec a architekt Tomáš Sobota s podporou KDH a stranou Konzervatívci - Kresťanská únia, záujem o funkciu primátora oznámil aj mestský poslanec Matúš Molitoris, ktorý chce ísť do volieb ako občiansky kandidát. Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a samosprávnych krajov sa budú konať 24. októbra.
Nosko skonštatoval, že pred 12 rokmi nastúpil na neľahkú cestu riešenia problémov, ktoré dlhodobo spali a boli odkladané. Pripomenul, že počas jeho uplynulých troch funkčných období bola postavená nová autobusová stanica, parkovací dom pri mestskom úrade, most v Iliaši a samospráva realizovala obnovu starých škôlok a základných škôl či rekonštrukciu športovísk. Mesto tiež získalo do vlastníctva areál v Majeri, Medený hámor, kaštieľ Radvanských, Národný dom, pozemky pod Strieborným námestím a spolu s krajom i dom kultúry.
„Dovolím si tvrdiť, že meníme Banskú Bystricu, ale práca na veľkých investičných zámeroch a ich realizácia vo väčšine prípadov presahuje jedno funkčné volebné obdobie,“ poznamenal Nosko.
V ďalších rokoch by chcel súčasný primátor pokračovať v rozbehnutých projektoch, pracovať na ďalšom rozvoji Banskej Bystrice a dokončiť dlhodobú transformáciu mesta. Ako príklady spomenul pripravenú revitalizáciu mestského parku, revitalizáciu sídliskových priestorov, rekonštrukciu Strieborného námestia či obnovu kaštieľa v Radvani.
„Osobitnú pozornosť chcem venovať práci s mládežou, zachytávaniu talentov, podpore inovácií či prepájaniu mesta s podnikateľským sektorom s cieľom premieňať nové nápady na riešenia zlepšujúce život ľudí v meste,“ povedal Nosko. Priznal tiež, že niektoré veci sa v uplynulých rokoch zrealizovať nepodarilo, pracovať chce preto na ich dokončení. Uviedol výstavbu nájomných bytov či návrat plážového kúpaliska a amfiteátra do správy mesta.
Vo voľbách chce Nosko kandidovať ako nestranícky občiansky kandidát, kampaň bude financovať z transparentného účtu. S politickými stranami o svojej kandidatúre aktívne neviedol žiadne rozhovory, ich podporu však nevylučuje. „Pokiaľ politické strany odporučia svojim voličom, aby mi podporu dali, samozrejme ju prijmem. Ľudia sú sympatizantmi rôznych politických strán, ale sú to obyvatelia mesta, čiže o ich hlas sa budem uchádzať,“ vysvetlil súčasný banskobystrický primátor.
Nosko je zatiaľ štvrtým kandidátom, ktorý v Banskej Bystrici oficiálne oznámil kandidatúru na primátora. O post sa uchádza mestská poslankyňa Diana Javorčíková, ktorá kandiduje s podporou strán PS, Demokrati, SaS či OKS, mestský poslanec a architekt Tomáš Sobota s podporou KDH a stranou Konzervatívci - Kresťanská únia, záujem o funkciu primátora oznámil aj mestský poslanec Matúš Molitoris, ktorý chce ísť do volieb ako občiansky kandidát. Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a samosprávnych krajov sa budú konať 24. októbra.