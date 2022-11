Ján Nosko sa do tretice ujal funkcie primátora B. Bystrice

Banská Bystrica 15. novembra (TASR) – V sieni historickej radnice sa v utorok po tretí raz ujal funkcie primátora Banskej Bystrice Ján Nosko. V komunálnych voľbách získal 16.248 platných hlasov, čo je 66,16 percenta. Na ustanovujúcom zasadnutí mestského zastupiteľstva (MsZ) zložil sľub a rovnako aj 31 novozvolených poslancov. Prvým zástupcom Noska bude od 16. novembra staronový viceprimátor Jakub Gajdošík a druhým zástupcom od 1. januára 2023 Martin Majling.



Ako Nosko už viackrát zdôraznil, so svojím tímom sa chce najbližšie štyri roky sústrediť na pokračovanie rekonštrukcie ciest, chodníkov a mostov, revitalizáciu verejných priestranstiev so zavádzaním opatrení súvisiacich so zmenou klímy, na výstavbu cyklotrás, ďalšiu obnovu škôlok a škôl, ako aj skvalitňovanie služieb pre seniorov a znevýhodnené skupiny obyvateľov. V pláne má tiež vybudovanie mestskej fotovoltickej elektrárne, inštalovanie fotovoltických panelov na strechách budov vo vlastníctve mesta a svoju pozornosť chce zamerať aj na riešenie parkovacej politiky.



Do nového 31-členného MsZ zasadne 25 nezávislých kandidátov, dvaja, ktorí išli do volieb za Hlas-SD, ďalší dvaja za SaS, KDH, Progresívne Slovensko, DS, ODS-Občianski demokrati Slovenska, Šanca a po jednom mandáte majú Sme rodina a SNS. Z celkového počtu poslancov je v zbore sedem žien.



Staronovými poslancami sú Miriam Lapuníková, David Kapusta, Radovan Ocharovich, Pavol Katreniak, Marcel Pecník, Jakub Gajdošík, Martin Majling, Martin Turčan, Milan Lichý, Matúš Molitoris, Michal Škantár, Jozef Baláž, Marek Modranský, Vladimír Sklenka, Hana Kasová, Erika Karová, Milan Smädo a Igor Kašper. Nováčikmi sú Tomáš Sobota, Ivana Figuli, Ľuboš Vrbický, Pavel Fiľo, Marián Lunter, Lukáš Berec, Zuzana Podmanická, Diana Javorčíková, Ružena Maťašeje, Vladimír Ivan, Branislav Kováčik, Patrik Trnka a Roman Miškár.



V MsZ sa vytvorilo päť poslaneckých klubov – Banskobystrická alternatíva so štyrmi členmi, po troch majú kluby Bystrica má na viac, Bystričania, Hlas-SD Sme rodina a najpočetnejším bude Klub nezávislých poslancov, ktorý má 15 členov. Traja poslanci zostávajú nezaradení.