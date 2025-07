Ján Pavol II. prilákal pred 30 rokmi do Šaštína desaťtisíce veriacich

Šaštín-Stráže 1. júla (TASR) - Pápež Ján Pavol II. prilákal pred 30 rokmi do Šaštína-Stráží (okres Senica) desaťtisíce veriacich. Niektoré zdroje hovoria až o čísle 400.000. Na priestranstve neďaleko Baziliky Sedembolestnej Panny Márie odslúžil v sobotu 1. júla 1995 svätú omšu. Pápežovu návštevu v Šaštíne organizačne zabezpečoval farár František Kohút. Pre TASR uviedol, že bol v tom čase ako mladý kňaz „hodený do vody“, návšteva svätého Jána Pavla II. sa však navždy vpísala do jeho života.



Salezián Kohút nastúpil ako farár do Šaštína v auguste 1994. „Od januára sme organizačne pripravovali všetky veci týkajúce sa návštevy. Ja mám ten polrok v hlave zachytený ako intenzívny čas venovaný príprave,“ zaspomínal si. Na poslednú chvíľu organizátorom skomplikovali situáciu ochrankári, ktorí vyhradili prístupovú cestu na miesto, kde sa konala svätá omša, výlučne pre pápeža.



Keďže bol tento priestor od mesta oddelený riekou, bolo potrebné narýchlo nainštalovať provizórne premostenie. „Prišli vojaci a položili tam pontónový most, aby sa dalo prechádzať. Keď ľudia potom po omši odchádzali, bola tam dosť tlačenica. Práve na toto si spomínam ako na taký najťažší bod celých príprav,“ ozrejmil.



Stavbu pódia zastrešovala firma, Kohút doťahoval detaily výzdoby. „Zhodou okolností bol na pódiu použitý ten istý oltár ako v roku 1990, keď slúžil pápež svätú omšu vo Vajnoroch. Boli sme si ho požičať z kostola vo Veľkej Mači, kde sa nachádzal,“ podotkol.



Prvý prázdninový deň sa v roku 1995 niesol v znamení horúceho a slnečného počasia. Svätého Jána Pavla II. priviezli do Šaštína autom, v jednom z veľkokapacitných stanov mal pripravenú miestnosť, kde sa prezliekol a odtiaľ absolvoval presun k oltáru.



Kohútovi najviac utkvel v pamäti moment, keď pápež korunoval sochu Sedembolestnej Panny Márie. „Spolu s Jožkom Karáčom, ktorý pôsobil v tom čase v Uníne, sme pápežovi priniesli korunky, ktoré dal na sochu Panny Márie. Bola to pre mňa najintenzívnejšia chvíľa blízkosti a prítomnosti pápeža,“ doplnil pre TASR.



Po skončení svätej omše navštívil Ján Pavol II. aj šaštínsku baziliku. „Potom sa na nádvorí stretol so saleziánmi. V priestoroch kláštora absolvoval obed s biskupmi. Už v tom čase mal ťažkosti s chôdzou, takže to muselo byť pre neho veľmi náročné,“ dodal Kohút, ktorý aktuálne pôsobí v bratislavskej Trnávke.



Pápež Ján Pavol II. počas svojho pontifikátu navštívil Slovensko trikrát, prvýkrát v roku 1990, druhý raz v roku 1995 a do tretice v roku 2003. V rámci druhej apoštolskej návštevy Slovenska zavítal počas štyroch dní (30. júna až 3. júla 1995) do Bratislavy, Nitry, Šaštína, Košíc, Prešova, Spišskej Kapituly, Levoče a Vysokých Tatier.