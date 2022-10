Ján prišiel do Bratislavy voliť z Nemecka, vo voľbách vidí význam

Bratislava 29. októbra (TASR) – Do Bratislavy prišiel Ján Jakobej odovzdať svoj hlas v spojených samosprávnych voľbách z Nemecka, kde dlhodobo pracuje. Pre TASR uviedol, že mu nie je jedno, komu dá dôveru zastupovať jeho záujmy ako občana.



"Voľby vnímam nielen ako vyjadrenie svojej vôle, ale aj využitie svojho práva ako občana, komu dám svoju dôveru v meste alebo na kraji. Sú to predsa ľudia, ktorí zastupujú aj moje záujmy v okolí, kam sa rád vraciam," povedal pre TASR Jakobej.



Komunálne a krajské voľby vníma ako dôležitejšie v porovnaní napríklad s prezidentskými alebo parlamentnými. Občan je podľa neho so samosprávou v dennom kontakte a i sľuby politikov si dokáže lepšie odkontrolovať. "Vidím, či predvolebné sľuby kandidátov ostávajú len na papieri, alebo sa aj reálne niečo mení v danom okolí k lepšiemu," poznamenal. Spojiť nadchádzajúce sviatky s odovzdaním svojho hlasu vo voľbách sa rozhodol aj preto, lebo mu nie je jedno, kto spracuje financie či riadi projekty na území mestskej časti, mesta alebo kraja.



Pre pracovnú zaneprázdnenosť a časté cestovanie síce denne dianie v samospráve nesleduje, sleduje však napríklad zostrihy miestnych či mestských zastupiteľstiev. Pred voľbami sa snaží si preštudovať nielen volebné programy kandidátov, ale aj sľuby tých, ktorí svoj post obhajujú a porovnať ich s novými kandidátmi.



Voliči si vyberajú predsedu Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) i poslancov krajského zastupiteľstva, primátora Bratislavy a poslancov mestského zastupiteľstva, ako aj starostov mestských častí a poslancov do miestnych zastupiteľstiev. Volebné miestnosti sú otvorené do 20.00 h.