Janas: Rok 2025 bude pre investície Považskej Bystrice výnimočný

Považská Bystrica 25. februára (TASR) - Rozpočet mesta Považská Bystrica je pripravený objektívne a zohľadňuje všetky potreby mesta. Po pondelkovom (24. 2.) schválení mestského rozpočtu na rok 2025 to pre TASR povedal považskobystrický primátor Karol Janas.



"Rozpočet sme sa snažili pripraviť tak, aby reálne odzrkadľoval stav financií nášho mesta. Z pohľadu mesta v ňom zásadnejšie riziká nevidíme. Samozrejme, niečo z vonkajšieho prostredia sa môže stať. Či už to bude nejaká legislatíva alebo rozhodnutie ústredných štátnych orgánov, ktoré by zasiahli do financovania miest a obcí celkovo," doplnil primátor.



Ako dodal, rok 2025 bude v Považskej Bystrici výnimočný, čo sa týka investícií. Po dohode s poslancami a výbormi mestských častí pôjdu rozsiahle investície do pozemných komunikácií. Za takmer desať miliónov eur má podľa neho radnica pripravené eurofondy a granty, s pomocou ktorých by chceli vyriešiť mnohé problémy trápiace mesto.



"V Rade partnerstva máme schválené financie na projekt premostenia rieky Váh, ktoré spojí dve naše turistické dominanty - Považský hrad a Manínsku tiesňavu. Ďalšou investíciou bude veľká pumptracková dráha na sídlisku Rozkvet, granty by sme chceli získať aj z Fondu na podporu športu na investície do športovísk," zdôraznil Janas.



Jednou z priorít radnice bude pokračovanie v rekonštrukcii domu kultúry. Dom kultúry podľa neho mesto kúpilo od Odborového zväzu (OZ) KOVO a začalo s jeho rekonštrukciou, tento rok by chceli robiť fasádu. Kultúrny stánok podľa neho bude potrebovať aj opravu rozvodov, rekonštrukciu zdevastovanej bábkovej sály a rekonštrukciu parkoviska pred budovou.