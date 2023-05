Janckulík: Detskú ambulantnú pohotovosť v okrese Námestovo chcú zrušiť

Námestovo 30. mája (TASR) - V okrese Námestovo hrozí podľa podpredsedu KDH a poslanca Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) Igora Janckulíka zrušenie detskej ambulantnej pohotovosti. Informoval o tom na sociálnej sieti s tým, že o veci rozhoduje rezort zdravotníctva.



Janckulík upozornil, že ide o detskú pohotovosť v najväčšom okrese na Orave, kde sa rodí najviac detí.



Ministerstvo pre TASR reagovalo, že pripravujú konsolidáciu siete ambulantných pohotovostných služieb (APS), no o finálnej verzii by chceli informovať až po ukončení rokovaní.



Hovorkyňa ŽSK Eva Lacová v reakcii uviedla, že APS pre deti a dorast je dlhodobý problém ovplyvnený významným nedostatkom pediatrov na celom Slovensku, a teda aj v ŽSK. "Spôsobuje to stav, že v APS slúži málo lekárov. Napríklad niekde sa strieda iba sedem lekárov celý mesiac v službách, čo je popri dennom ordinovaní v ambulancii dlhodobo neudržateľné," povedala pre TASR.



Lacová podotkla, že vekový priemer lekárov v kraji je 59 rokov. "Avizujú, že ak nedôjde k riešeniu detských APS a budú musieť takto intenzívne slúžiť, ukončia svoju prax v detských ambulanciách," vysvetlila s tým, že by to znamenalo zhoršenie dostupnosti detskej ambulancie pre významnú časť detí v kraji.



Hovorkyňa dodala, že otázku APS s rezortom zdravotníctva intenzívne riešia, keďže dochádza k výpovediam lekárov zo služieb. Vzhľadom na dlhodobo pretrvávajúci nedostatok pediatrov na Slovensku však podľa Lacovej nepredpokladajú, že ministerstvo zdravotníctva dokáže v krátkom čase situáciu optimálne vyriešiť.