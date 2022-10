Janckulík: Každý región ŽSK by mal mať vo vedení svojho podpredsedu

Žilina 20. októbra (TASR) – O post predsedu Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) sa uchádza jeho aktuálny podpredseda Igor Janckulík. Do jesenných volieb kandiduje v koalícii strán KDH, Dobrá Voľba a Umiernení a SNS. Hovorí, že je nutné zlepšiť stav ciest a mostov v kraji, zmodernizovať zastaranú techniku krajských cestárov. Navrhuje, aby každý región mal vo vedení ŽSK svojho podpredsedu. Rozhovor s Igorom Janckulíkom je súčasťou série rozhovorov s kandidátmi na predsedu ŽSK.











-Prečo ste sa rozhodli kandidovať na post predsedu ŽSK?-







Asi po dvoch rokoch vo funkcii podpredsedu kraja som si uvedomil, že Erika Jurinová a jej riadenie úradu je jeden veľký omyl. Úrad samosprávneho kraja sa počas jej pôsobenia doslova vnútorne rozložil. Za päť rokov máme už štvrtého riaditeľa úradu. Nezhodli sme sa ani na riadení dopravy. Úplne ma odstavila od všetkých informácií i rozhodovacích procesov. No hlavne sme sa nepohodli na tom, ako hospodárne a efektívne nakladať s verejnými peniazmi.











-V akom stave sa podľa vás nachádza kraj, aké najväčšie pozitíva a negatíva v ňom aktuálne vnímate?-







Pred piatimi rokmi sme chceli zmeniť dovtedajšie praktiky a priniesť obyvateľom v kraji lepší život. Namiesto toho tu máme neefektívne nakladanie s verejnými peniazmi, spackanú súťaž na prímestskú autobusovú dopravu. Veľkým neduhom je vplyv ľudí blízkych hnutiu OĽANO, ktorí vytvárajú na úrade dusnú atmosféru. Predsedníčka sa, bohužiaľ, obklopila ľuďmi, ktorí zneužívajú svoje právomoci a demotivujú ostatných zamestnancov. Pri nástupe do funkcie sa riadila volebnými heslami o očiste a transparentnosti. To však nestačí. Treba vedieť aj riadiť, robiť rozhodnutia a následne za ne niesť zodpovednosť.











-Akým problémom kraj čelí, aké výzvy ho čakajú a ako na ne chcete reflektovať?-







Kraj má najväčší problém so súťažou na prímestskú autobusovú dopravu. ŽSK musí od roku 2020 každoročne zaplatiť o zhruba päť miliónov eur viac za rovnakú službu a rovnaký cestovný poriadok, aký mal dovtedy. Tieto peniaze by sme pritom mohli použiť na opravy a rekonštrukcie ciest, mostov, obnovu automobilovej techniky správy a údržby ciest, na zdravotníctvo, školstvo či na sociálnu oblasť.











-Aké sú priority vášho programu, čo chcete v kraji zmeniť, akým oblastiam sa prioritne štyri roky venovať, prípadne, na čo nadviazať?-







Chcem dosiahnuť, aby každý región v kraji mal primerané a rovnocenné zastúpenie vo vedení ŽSK v podobe svojho podpredsedu. Človeka z konkrétneho regiónu, ktorý je znalý problémov, na ktorého sa budú môcť ľudia s dôverou obrátiť a on bude následne všetky potrebné veci komunikovať a riešiť s predsedom. Bude to spravodlivé a žiadny región sa nebude cítiť menejcenne, odstrčene. Samosprávny kraj musí byť partnerom obcí a miest. Musí im pomáhať riešiť problémy, aj keď sa možno niektoré netýkajú priamo kraja. Je nutné zlepšiť stav ciest a mostov v kraji a zmodernizovať zastaranú techniku krajských cestárov. Treba znížiť čakacie doby na vyšetrenia MR a CT a zlepšiť dostupnosť ambulantnej starostlivosti. Je potrebné efektívnejšie využívať eurofondy na rekonštrukcie a zlepšenie stavu ciest druhej a tretej triedy. Taktiež je nutné modernizovať naše školy, nemocnice, domovy sociálnych služieb, rozvíjať prírodný a kultúrny potenciál kraja, podporovať lokálne tradície a rozvíjať kultúrny turizmus.











-Kandidujete ako jednotlivec alebo máte okolo seba tím spolupracovníkov? Prečo tak postupujete?-







Na funkciu predsedu kandidujem aj s tímom kandidátov na poslancov. Mám okolo seba tím odborníkov, s ktorými dlhodobo spolupracujem a ktorí mi radia pri špecifických témach a problémoch.











Okrem Janckulíka zabojuje o post predsedu ŽSK deväť kandidátov. Sú nimi Katarína Boková (Slovenské hnutie obrody), František Drozd (ĽSNS), bývalý žilinský primátor Igor Choma (Smer-SD), súčasná predsedníčka ŽSK Erika Jurinová (OĽANO, Nova, Kresťanská únia, Zmena zdola, Sme rodina, Za ľudí, DS, ODS, Šanca, OKS, SaS), Marián Murín (nezávislý), Peter Slyško (Hlas-SD), Andrea Starinská (Národná koalícia/Nezávislí kandidáti), Miroslav Urban (Republika) a Daniela Zemanová (Hnutie Občan Národ Spravodlivosť).