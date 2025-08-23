Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Janíkovský ohnivák ponúka okrem gulášu aj kultúrny program

Guláš. Foto: TASR/Milan Kapusta

Účastníci si večer pripomenú výročie SNP zapálením Vatry zvrchovanosti.

Autor TASR
Nitra 23. augusta (TASR) - Súťaž vo varení gulášu i bohatý kultúrny program ponúka aj tento rok podujatie Janíkovský ohnivák. V nitrianskej mestskej časti Janíkovce sa začalo v sobotu popoludní.

Ako informovala radnica, jednotlivé tímy na Janíkovskom ohniváku bojujú nielen v súťaži o najlepší guláš, ale aj o najkrajšie vyzdobený stánok a najkrajšie oblečené družstvo. „Podujatie ponúka aj cirkusový workshop pre deti s názvom Stváraj cirkus a vystúpenie hudobnej country skupiny Domovina,“ uviedli organizátori.

Účastníci si večer pripomenú výročie SNP zapálením Vatry zvrchovanosti. Nasledovať bude vystúpenie speváckej skupiny Janíkovská studnička i ohňová show. „Súčasťou sprievodného programu je aj prezentácia a ukážky jazdeckej polície,“ doplnili organizátori.
