Jánošík & Ondráš Folk Fest vo Vychylovke odkazuje i na zbojníkov

Nová Bystrica 20. augusta (TASR) - Múzeum kysuckej dediny vo Vychylovke patrí tento víkend folklóru z oboch strán rieky Moravy. Dvojdňový festival Jánošík & Ondráš Folk Fest sa začal v sobotu a potrvá do nedeľného (21. 8.) popoludnia, program odkázal i na zbojníkov z Valašska na Morave a Slovenska.



"K zbojníkom folklór patrí a my zbojnícku tradíciu pripomíname i prepadnutím vlaku, keďže vo Vychylovke je nádherná úvraťová železnička, ktorú kedysi navrhli za technickú pamiatku UNESCO a kde môžu ľudia zažiť prepojenie techniky a prírody. Vďaka tomuto festivalu aj folklór," načrtol pre TASR riaditeľ festivalu a predseda Svetového združenia Slovákov v zahraničí Vladimír Skalský.



V Múzeu kysuckej dediny sa podľa neho zišli po deviaty raz súbory z Česka a Slovenska. "Prezentujeme to i preto, aby sme podporili kultúru Čechov na Slovensku, česko-slovenskú vzájomnosť, česko-slovenské vzťahy. Prinášame sem i folklór Slovákov zo zahraničia, z Česka a iných krajín. Je to tak podujatie, ktoré podporuje i krajanov," dodal.



Súčasťou podujatia v nedeľu bude i svätá omša, ako sprievodné akcie pripravili organizátori remeselný jarmok a Kuchyňu starých materí.