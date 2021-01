V Janovej Lehote bude očkovanie seniorov pre ich diagnózy problémom

Janova Lehota 19. januára (TASR) – V Zariadení sociálnych služieb (ZSS) Nádej v obci Janova Lehota, špecializovanom na stareckú demenciu a Alzheimerovu chorobu, bude očkovanie seniorov pre ich diagnózy problematické. Pozitívnym príkladom pre klientov ZSS však môžu byť zaočkovaní zamestnanci. Pre TASR to povedala starostka obce a štatutárka zariadenia Božena Kováčová.



„Našich zamestnancov sme sa snažili čím skôr dostať do očkovacieho programu, očkovacie centrum nakoniec otvorila aj nemocnica v Žiari nad Hronom. Minulý týždeň sa zaočkovalo 30 zamestnancov, v stredu sa zaočkuje ďalších 15,“ uviedla Kováčová.



ZSS v Janovej Lehote má 47 zamestnancov, ktorí sa starajú o 71 klientov. Zariadenie sa špecializuje na demenciu a Alzheimerovu chorobu, nachádzajú sa v ňom však i klienti bez týchto diagnóz, napríklad s telesným postihnutím.



„O očkovaní klientov máme len tie informácie, ktoré avizovalo ministerstvo práce. Rátame, že ak všetko pôjde dobre, klientov by sme mohli začať očkovať na konci februára alebo začiatkom marca,“ prezradila Kováčová.



Starostka si však nevie predstaviť, ako by mohla vakcinácia seniorov v zariadení vyzerať. „Sú veľmi deprimovaní z ochranných oblekov, veľmi ťažko vnímajú každú zmenu prostredia,“ vysvetlila Kováčová.



Dodala, že po kontrole zariadenia hygienikmi, ktorí boli oblečení v ochranných overaloch, mali čo robiť, aby seniorom situáciu vysvetlili. „Ak by sa aj dalo očkovať teraz, asi by som do toho nešla. Nie sú ešte pripravení,“ uviedla Kováčová s tým, že s klientmi pravidelne komunikujú psychologička aj sociálne pracovníčky.



Podľa starostky môže byť pre seniorov s Alzheimerovou chorobou či demenciou pozitívnym príkladom očkovanie zamestnancov. „Opatrovateľky budú môcť klientom hovoriť o priamej pozitívnej skúsenosti s vakcináciou,“ povedala Kováčová. Odhaduje pritom, že v zariadení bude mať o očkovanie záujem približne polovica klientov.