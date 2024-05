Kapacita ZŠ v obci Jánovce nepostačuje, v prístavbe vznikne šesť tried

Jánovce 3. mája (TASR) - Kapacita Základnej školy v obci Jánovce neďaleko Popradu nepostačuje, v novej prístavbe za viac ako ako milión eur má vzniknúť šesť nových tried. Pre TASR to potvrdil starosta obce Jozef Baran s tým, že aktuálne čakajú na kontrolu verejného obstarávania a s prácami by chceli začať ešte počas letných prázdnin. Samospráva získala na projekt prostriedky z mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti.



Zo zmluvy o poskytnutí príspevku zverejnenej v Centrálnom registri zmlúv vyplýva, že cieľom projektu je odstránenie dvojzmennej prevádzky v škole. "Máme málo miesta, naša škola bola v minulosti určená len pre žiakov prvého až štvrtého ročníka, následne sme museli prejsť na plne organizovanú prevádzku. Prerábali sme triedy, starú aj novú školu, učíme všade, kde sa dá. Tým, že máme malý školský dvor, nemáme sa kde rozvíjať. Chceli sme aj jedáleň aj telocvičňu realizovať, ale nemáme na to pozemky. Tento projekt je taká z núdze cnosť," priblížil situáciu Baran. Kapacitne už podľa neho nepostačuje ani priestor tamojšej materskej školy.



Súčasťou projektu je trojpodlažná prístavba k existujúcej budove ZŠ, kde pribudne šesť nových tried s celkovou kapacitou 120 žiakov. Okrem stavebných prác sa počíta aj s interiérovým vybavením tried, kabinetov a šatní. Celková výška oprávnených výdavkov je 1,06 milióna eur a stavba by mala byť podľa starostu skolaudovaná v apríli 2026. Baran verí, že práce len minimálne obmedzia vyučovací proces a nebude nutné pristúpiť k jeho prerušeniu.