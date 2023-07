Na Hradisku ukončili ďalšiu etapu výskumu, objavili keramiku

Jánovce 27. júla (TASR) - V podtatranskej obci Jánovce v týchto dňoch ukončili tretiu etapu archeologického výskumu v lokalite Hradisko. Archeologička Spišského múzea v Spišskej Novej Vsi Mária Hudáková na štvrtkovej tlačovej konferencii prezentovala spolu s kolegami najvýznamnejšie objavy, patria medzi ne najmä fragmenty bohato zdobených keramických nádob a kamennej industrie z obdobia eneolitu.



"Doteraz sme mali veľmi málo nálezov z tohto staršieho obdobia, v tejto sezóne sa nám podarilo nájsť keramiku, ktorá sa spája s bádenskou kultúrou z obdobia neskorej doby kamennej, teda 3500 až 2900 rokov pred Kristom," priblížila Hudáková. Okrem keramiky našli aj fragmenty zvieracích kostí, kovových súčastí odevu, ozdôb či remeselníckych nástrojov.



Tento rok začali s výskumom priekopy nachádzajúcej sa za hradbou, tú skúmali archeológovia v predošlých rokoch. V severozápadnej časti Hradiska sa pokračovalo vo výskume pozostatkov pravdepodobne drevenej stavby s kolovou - stĺpovou konštrukciou, ktorú dokladajú do skalného podložia vytesané kolové jamy. Archeológ Dominik Repka uviedol, že posun archeologického výskumu je tento rok veľmi veľký. "Narazili sme tu na výrazné stopy osídlenia starého 5000 rokov. Vieme povedať, že osídlenie tu bolo intenzívne nielen v období, keď tu žili Kelti, ale už omnoho skôr. To sme doposiaľ netušili," skonštatoval.



Získané hnuteľné archeologické nálezy budú po skončení výskumu ďalej spracovávané, a to aj s použitím moderných archeologických a prírodovedných analýz. "Tento výskum je dôkazom toho, že múzeá nie sú len prezentačné inštitúcie, ale vznikli, aby skúmali vývoj histórie, prírody a spoločnosti. Výsledky, ktoré získame, sú hneď prezentované v expozícii, čo veľmi pozitívne hodnotí archeologická i laická verejnosť," skonštatovala riaditeľka Múzea Spiša Zuzana Krempaská.



Výskum, ktorý múzeum realizuje v spolupráci s Katedrou archeológie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, Múzeom v Kežmarku a spoločnosťou Archeológia Spiš, finančne podporil Fond na podporu umenia a dotáciu získali aj z programu Obnovme si svoj dom. Nadväzuje na úspešné sezóny z predchádzajúcich dvoch rokov, keď sa skúmala severozápadná časť opevnenia Hradiska. "Nasledujúce sezóny chceme pokračovať v doskúmaní opevnenia a plánujeme preskúmať aj časť dole v 'predhradí', kde osídlenie bolo určite rovnako intenzívne. Myslím si, že v tomto území budú mať čo skúmať aj generácie po nás," uzavrel Repka.