Jánska dolina bude hostiť medzinárodné majstrovstvá vo vyrezávaní sôch

Liptovský Ján 9. septembra (TASR) – Obec Liptovský Ján a Jánska dolina v okrese Liptovský Mikuláš privítajú v polovici septembra siedmy ročník medzinárodných majstrovstiev vo vyrezávaní drevených sôch – Drevené kráľovstvo. Témou tohto ročníka bude krížová cesta. TASR o tom informovala Katarína Šarafínová z Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Región Liptov.



Podujatie sa do doliny vracia po ročnej prestávke. „Slovensko čaká návšteva Svätého Otca Františka, takže nám aj v tejto súvislosti skrsol nápad vytvoriť v Liptovskom Jáne krížovú cestu z drevených sôch. Navyše sa konečne realizuje aj rekonštrukcia najstaršej architektonickej pamiatky v obci, rímskokatolíckeho kostola. Myslíme si, že nová krížová cesta bude vítaným námetom pre rezbárov,“ povedal majiteľ jednej z kolíb v obci Ján Strachan.



Podujatie sa uskutoční v dňoch 16. až 18. septembra, rezbári budú vyrezávať svoje diela od štvrtka do soboty. V posledný deň je pripravený sprievodný program s vystúpením kapely Ščamba.



„Krásne umelecké výtvory rezbárov skrášlia obec Liptovský Ján, okolie kostola aj tunajšej drevenej vyhliadkovej veže. Verím, že to bude ďalšia zaujímavá atrakcia pre návštevníkov Liptova a podpora cestovného ruchu, ktorá príjemne prepojí potulky po Liptovskom Jáne s duchovnom a históriu našich predkov,“ uviedla riaditeľka OOCR Región Liptov Darina Bartková.