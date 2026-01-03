< sekcia Regióny
Január prináša do Piešťan hudbu, zábavu aj začiatok plesovej sezóny
Nový rok sa v Piešťanoch začal koncertom na vlnách hudby s Patkolo Ensemble, plánovaný je tiež galakoncert Na srdci mi hraj! s hitmi Karola Duchoňa.
Autor TASR
Piešťany 3. januára (TASR) - Desiatky podujatí sú v úvodnom mesiaci roka 2026 pripravené pre obyvateľov a návštevníkov Piešťan a okolia. Na programe sú koncerty, divadelné a filmové predstavenia, rodinná zábava aj plesová elegancia. TASR o tom informovala výkonná riaditeľka Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Rezort Piešťany Tatiana Nevolná.
Nový rok sa v Piešťanoch začal koncertom na vlnách hudby s Patkolo Ensemble, plánovaný je tiež galakoncert Na srdci mi hraj! s hitmi Karola Duchoňa. Január bude v kúpeľnom meste aj v znamení filmu. Rodiny s deťmi sa zas môžu zabaviť napríklad na workshopoch, čítaniach či kvízoch. Milovníkov diaľok potešia prezentácie Cestou necestou.
„V Dome umenia vystúpi s novoročným koncertom Richard Müller a koncom mesiaca sa tu bude konať koncert Helena Tour 25. Jedinečnú atmosféru ponúkne koncert s názvom Spieva celá dedina s cimbalovou hudbou Fidlikanti, ktorý sa bude konať v kostole Veľké Orvište,“ doplnila Nevolná.
Plesovú noblesu prinesie v januári do Piešťan Ples Slovensko-rakúskej obchodnej komory a 1. reprezentačný ples Kúpeľov Piešťany. Empírové divadlo v Hlohovci poteší milovníkov divadla slávnostným galavečerom venovaným desiatim rokom Divadla FĽOČ.
