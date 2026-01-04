Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Janžová sa vzdala funkcie konateľky Technických služieb mesta Rajec

Ilustračná snímka z Rajca. Foto: TASR - Erika Ďurčová

Primátor Peter Hanus v diskusii uviedol, že nie je potrebné robiť výberové konanie, ale vymenovanie kandidáta musí schváliť mestské zastupiteľstvo.

TASR
Rajec 4. januára (TASR) - Na konateľskej stoličke mestskej obchodnej spoločnosti Technické služby mesta Rajec (TSMR) nastáva po dvoch rokoch zmena. Doterajšia konateľka Zuzana Janžová písomne oznámila vzdanie sa funkcie. Poslanci mestského zastupiteľstva na decembrovom rokovaní schválili do funkcie konateľa Jozefa Bujného.

Bujný je v poradí tretím konateľom obchodnej spoločnosti, ktorú v Rajci založili pred štyrmi rokmi a pracuje v nej od augusta tohto roka. Poslanec Ján Kavec upozornil, že predchádzajúci konatelia boli do funkcie vymenovaní na základe výberového konania.

Primátor Peter Hanus v diskusii uviedol, že nie je potrebné robiť výberové konanie, ale vymenovanie kandidáta musí schváliť mestské zastupiteľstvo. „Z môjho pohľadu to potrebné je, lebo nevieme, akí kandidáti sa môžu prihlásiť. Je to štandardný postup na každú jednu manažérsku alebo riadiacu pozíciu,“ reagoval Kavec.

Za vymenovanie Bujného do konateľskej funkcie nakoniec hlasovalo deväť z 11 prítomných poslancov, jeden sa hlasovania zdržal a jeden hlasoval proti.
