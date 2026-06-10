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Japonské dni v Trenčíne spoja tradície s tvorivým duchom súčasnosti
Na Mierovom námestí prinesie v nedeľu o 11.00 h bábkar Noriyuki Sawa niekoľko originálnych krátkych vtipných príbehov.
Autor TASR
Trenčín 10. júna (TASR) - Tradičné remeslá, výtvarné umenie, čajovú kultúru i scénické umenie spájajúce stáročné tradície s tvorivým duchom súčasnosti ponúknu od stredy do nedele (14. 6.) Japonské dni v Trenčíne. Prinesú svet japonskej kultúry, kde sa krása ukrýva v jednoduchosti, trpezlivosti a úcte k prírode. Informovala o tom trenčianska hovorkyňa Erika Ságová.
Japonské dni odštartujú v stredu podvečer v Kultúrnom centre Aktivity divadelnými predstaveniami v dobových japonských kostýmoch. Po nich sa predstavia street artisti z Japonska a Nórska.
V piatok (12. 6.) otvoria v Galérii M. A. Bazovského netradičnú výstavu japonskej umelkyne Yoh Yasuda, ktorá použitím prírodných materiálov spája tradičné remeslo s novými myšlienkami inšpirovanými rastlinnými formami a ekologickou rovnováhou.
Na Mierovom námestí prinesie v nedeľu o 11.00 h bábkar Noriyuki Sawa niekoľko originálnych krátkych vtipných príbehov.
Festival vyvrcholí v nedeľu popoludní a večer v Kultúrno-kreatívnom centre Hviezda. Na záujemcov čaká tradičný japonský čajový obrad, japonská záhrada, bojové umenie Kata, slovensko-japonské minidivadlo či japonské tvorivé dielne. Prepojenie svetla, zvuku, obrazu a všetkých prvkov tela do hybridného predstavenia ponúkne Hiroaki Umeda v programe While going to a condition.
Japonské dni odštartujú v stredu podvečer v Kultúrnom centre Aktivity divadelnými predstaveniami v dobových japonských kostýmoch. Po nich sa predstavia street artisti z Japonska a Nórska.
V piatok (12. 6.) otvoria v Galérii M. A. Bazovského netradičnú výstavu japonskej umelkyne Yoh Yasuda, ktorá použitím prírodných materiálov spája tradičné remeslo s novými myšlienkami inšpirovanými rastlinnými formami a ekologickou rovnováhou.
Na Mierovom námestí prinesie v nedeľu o 11.00 h bábkar Noriyuki Sawa niekoľko originálnych krátkych vtipných príbehov.
Festival vyvrcholí v nedeľu popoludní a večer v Kultúrno-kreatívnom centre Hviezda. Na záujemcov čaká tradičný japonský čajový obrad, japonská záhrada, bojové umenie Kata, slovensko-japonské minidivadlo či japonské tvorivé dielne. Prepojenie svetla, zvuku, obrazu a všetkých prvkov tela do hybridného predstavenia ponúkne Hiroaki Umeda v programe While going to a condition.