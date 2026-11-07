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Japonský deň čaju a kultúry približuje tradície i bojové športy

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Japonský bielooký vtáčik pije nektár z rozkvitnutej čerešne. Foto: TASR/AP

Podujatie pripravuje Rada mládeže Trenčianskeho kraja v spolupráci s mestom Považská Bystrica.

Autor TASR
Považská Bystrica 7. novembra (TASR) - Japonské čajové tradície, umenie, gastronómiu i bojové športy približuje sobotný Japonský deň čaju a kultúry v Dome kultúry v Považskej Bystrici. Ako informovalo mesto Považská Bystrica na sociálnej sieti, podujatie ponúkne ukážky tradičných japonských remesiel, tvorivé dielne aj ochutnávky čajov.

Japonský deň čaju a kultúry prináša návštevníkom jedinečnú príležitosť spoznať krajinu vychádzajúceho slnka autenticky a zblízka - prostredníctvom japonských lektorov, odborníkov a zaujímavého programu pre všetky vekové kategórie,“ uviedli z radnice.

Program podujatia prinesie čerstvé sashimi a sushi od Mareka Horu, praktické ukážky krájania a spracovania čerstvej ryby, samurajskú show skupiny Gorin, lukostreľbu, súboje a tameshigiri, rozprávanie o samurajoch a ich tradíciách, japonský čaj a ukážky jeho prípravy aj rozprávanie o práci na čajovej farme v Japonsku.

Pre návštevníkov sú pripravené ukážky ikebany - tradičného japonského umenia aranžovania kvetov, japonská kaligrafia a workshopy základov japončiny aj origami, kumihimo a ďalšie tvorivé dielne. Súčasťou Japonského dňa čaju a kultúry sú tiež výstavy a prezentácie, predaj japonských produktov i ochutnávky japonskej gastronómie a čajov.

Podujatie pripravuje Rada mládeže Trenčianskeho kraja v spolupráci s mestom Považská Bystrica. „Príďte zažiť atmosféru Japonska priamo v našom meste. Či už vás láka čaj, gastronómia, história, bojové umenia alebo tvorivé aktivity, na svoje si prídu malí aj veľkí,“ doplnili.
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