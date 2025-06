Japonský deň v Bratislave priblíži tradičné umenie aj gastronómiu

Bratislava 28. júna (TASR) - Na Hviezdoslavom námestí v Bratislave sa bude v sobotu konať Japonský deň. Návštevníci na ňom môžu spoznať tradičné umenie, gastronómiu či bojové umenia. TASR o tom informovali z Veľvyslanectva Japonska v SR, ktoré podujatie organizuje v spolupráci s mestskou časťou Staré Mesto.



Súčasťou programu sú napríklad ukážky bojových umení kendó, iaidó, džódó, aikido či džudo aj prezentácia o bonsajoch a ich tvarovaní. Návštevníci sa môžu tešiť aj na tanečno-bubnovú šou či koncert japonských piesní.



Japonský deň sa bude konať na letnej scéne, altánku na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave. Odštartuje o 14.00 h. Otvorí sa rituálom Kagamiwari, v rámci ktorého sa dreveným kladivom rozbije vrchnák dreveného sudu so saké, a to sa rozleje prihliadajúcim. Japonci veria, že to zabezpečí zdravie a šťastie všetkým, ktorí pozdvihnú pohár a spoločne zvolajú „Kampai!“.