Jar v Tatrách patrí prírode, skialpinistická sezóna sa preto končí
Autor TASR
Vysoké Tatry 14. apríla (TASR) - S príchodom jari sa príroda vo Vysokých Tatrách postupne prebúdza zo zimného obdobia. Ide o kľúčový čas pre viaceré druhy živočíchov, ktoré sa pripravujú na rozmnožovanie a výchovu mláďat. Z tohto dôvodu sa v Tatranskom národnom parku (TANAP) končí skialpinistická sezóna a od štvrtka 16. apríla začne platiť sezónna uzávera pre vybrané športové aktivity. Informovala o tom hovorkyňa Správy TANAP-u Jarka Hlaváčová.
Pohyb na vyhradených miestach a v areáloch určených pre skialpinizmus, horolezectvo a zimnú turistiku tak bude zakázaný. „Snehové podmienky môžu ešte lákať milovníkov skialpinizmu a horolezectva na vykonávanie svojich aktivít, chceme však návštevníkov požiadať, aby rešpektovali toto obmedzenie v zmysle platného Návštevného poriadku. Z pohľadu ochrany prírody ide o krátke, no veľmi dôležité a opodstatnené obdobie,“ uviedol Peter Spitzkof zo Správy TANAP-u. Zimné obdobie a začiatok jari predstavujú pre voľne žijúce živočíchy mimoriadne náročné obdobie, najmä pre nedostatok potravy a vysokú energetickú záťaž. Práve preto je nevyhnutné zabezpečiť im pokoj bez zbytočného rušenia.
Jar je pre svište obdobím intenzívnej aktivity, ktoré zahŕňa párenie a následnú starostlivosť o mláďatá. „V jarných mesiacoch, musia stihnúť priviesť na svet svoje mláďatá. Na párenie majú pritom len niekoľko hodín. Vyrušenie môže spôsobiť, že samice nebudú schopné úspešne priviesť potomstvo na svet. Rovnako dôležité je nerušiť kamzíky, keďže samice sú v tomto období vysoko gravidné a pred pôrodom sa oddeľujú od stáda, aby mohli mláďa priviesť na svet v pokoji,“ vysvetľuje zoologička a vedecká pracovníčka Správy TANAP-u Gabriela Chovancová.
Pripomína, že na jar je potrebné venovať pozornosť aj ďalším druhom, vrátane medveďa hnedého, ktorý sa prebúdza zo zimného spánku a môže byť citlivý na rušenie. Začína tiež obdobie hniezdenia napríklad u druhov ako je orol skalný či sokol sťahovavý.
„Rešpektovanie sezónnej uzávery je kľúčové nielen pre ochranu jednotlivých druhov, ale aj pre zachovanie rovnováhy celého ekosystému Tatier. Pri pohybe v prírode by sme mali brať ohľad nielen na vlastné aktivity, ale aj na potreby voľne žijúcich živočíchov,“ dodáva Chovancová. Jar prináša aj zvýšené riziko poškodenia prírodného prostredia. Topenie snehu spôsobuje rozmočenie pôdy, ktorá je citlivá na eróziu. Pohyb návštevníkov v tomto období môže mať dlhodobý vplyv na vegetáciu a stabilitu terénu.
Dodržiavanie sezónnej uzávery bude kontrolovať stráž prírody priamo v teréne. V prípade porušenia hrozí návštevníkom sankcia až do výšky 300 eur.
