Jar, výlety a MHD: štartuje sezóna #sMHDpozelenej
Súčasne so zmenami cestovných poriadkov DPB od najbližšej soboty 28. marca spúšťa aj novú sezónu rekreačných liniek #sMHDpozelenej. Sezónne linky odvezú výletníkov priamo do srdca Mestských lesov a do ZOO Bratislava pohodlnými nízkopodlažnými autobusmi rýchlo, komfortne a bez stresu z parkovania.
Autor OTS
Bratislava 20. marca (OTS) - „Vnímame, že cestujúci využívajú MHD aj na dopravu k voľnočasovým aktivitám, a práve preto každú jar spúšťame obľúbený projekt #sMHDpozelenej, ktorý prináša pohodlné spojenie do prírody aj k obľúbeným mestským destináciám. Našou ambíciou je, aby bola MHD prirodzenou voľbou nielen počas pracovných dní, ale aj pri víkendových výletoch, a zároveň pohodlnou alternatívou k individuálnej doprave,“ hovorí Martin Rybanský, predseda predstavenstva DPB.
„Sezónne linky ponúkajú jednoduchý spôsob, ako sa dostať do prírody bez stresu z parkovania, ktorého kapacity sú v lesoparku obmedzené a počas víkendov často preťažené. Zároveň pomáhajú udržať lesopark dostupný pre každého – pohodlne a udržateľne,“ hovorí námestník primátora pre životné prostredie Jakub Mrva.
Súčasťou #sMHDpozelenej sú aj linky premávajúce k ZOO Bratislava, ktorá patrí medzi najobľúbenejšie voľnočasové destinácie v meste. Cestujúci môžu využiť pohodlné a frekventované spojenie linkami 31, 32, 37, 39 a 192, ktoré zabezpečujú jednoduchú dostupnosť areálu bez potreby individuálnej dopravy.
„Veľmi nás teší, že návštevníci zoo využívajú MHD čoraz viac. Pravidelné spoje poskytujú komfort a uľahčia návštevu zoo o hľadanie parkovacieho miesta, čo môže byť náročnejšie najmä cez víkendy. DPB ďakujeme aj za zoo električky na trase linky 4, ktoré lákajú návštevníkov do “Kapybara-tislavy”, čím pozývame ľudí na nové obyvateľky zoo, dve milé kapybary,“ uvádza riaditeľ ZOO Bratislava Matej Dobšovič.
Dopravu na sezónnych linkách budú zabezpečovať komfortné nízkopodlažné autobusy. Všetky linky #sMHDpozelenej nadväzujú na nosné linky a v najvyťaženejších časoch budú premávať v atraktívnom 15-minútovom intervale.
Kam sa dostanete #sMHDpozelenej?
● Autobusová linka 43 bude počas voľných dní premávať z Patrónky na Kačín a do Lesoparku, teda do dvoch obľúbených turistických cieľov. Kačín je ideálnou voľbou pre tých, ktorí uprednostňujú pokojnejšie prostredie. Lokalita ponúka viacero ohnísk, grilovacie altánky aj priestor na športové aktivity, napríklad futbal.
● Linka 144 bude cez víkendy a sviatky spájať Kolibu s Kamzíkom, ktorý patrí medzi najnavštevovanejšie rekreačné areály v Mestských lesoch a v posledných dvoch rokoch prešiel výraznou premenou. Pribudli nové miesta na sedenie, moderné a úspornejšie osvetlenie či architektonicky riešená zastávka MHD. Novinkou je aj príjemné sedenie vo svahu “Meňavka”, ktoré návštevníci nájdu pod bufetmi na hlavnej promenáde a ponúka viac súkromia aj pekné výhľady.
● Linka 154 aj tento rok prepojí Horáreň Krasňany s Peknou cestou, kde možno prestúpiť na električku č. 3. Areál Horárne Krasňany prešiel v minulom roku komplexnou revitalizáciou. V areáli sa nachádza viacero ohnísk, detské ihrisko, toalety, bufet, grilovací altánok, pingpongové stoly aj včelia lúka, ktorá je vhodná na piknik aj športové aktivity. Lokalita patrí medzi obľúbené cieľové aj východiskové body - najmä pre rodiny s deťmi a cyklistov. Ak vystúpite na zastávke Muničné sklady, môžete sa vybrať do neďalekej Hájovne na Peknej ceste - obľúbeného miesta na grilovanie s ohniskami. Na jar je toto miesto obzvlášť čarovné vďaka rozkvitnutým čerešniam.Všetky lokality môžu zároveň slúžiť aj ako východzie miesto pre nenáročnú turistiku - na výber je množstvo trás.
