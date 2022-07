Jarabina ovplyvňuje podľa lesníkov vývoj smrečín v TANAP-e

Vysoké Tatry 31. júla (TASR) - Jarabina ovplyvňuje vývoj smrečín v Tatranskom národnom parku (TANAP). Na tohtotýždňovom odbornom seminári spojenom s exkurziou na tému "Manažment lesných ekosystémov na princípoch ochrany prírody" to skonštatoval Slavomír Celer zo Správy TANAP-u. Seminár zorganizovala Štátna ochrana prírody (ŠOP) SR v spolupráci so Správou TANAP-u.



V rámci tatranského územia zvolili tri lokality, na ktorých sa uplatňovali rôzne typy cieleného manažmentu lesných porastov na princípoch prírode blízkeho hospodárenia, prioritne zameraného na požiadavky zlepšenia stavu chránených druhov a biotopov. "Prvú lokalitu v Tichej doline tvorili jarabinové smrečiny, kde bolo cieľom poukázať na význam jarabiny pri vývoji lesných porastov vrátane ukážky bezzásahového územia. Jarabina ovplyvňuje vývoj smrečín, pretože usmerňuje výškovo a hrúbkovo diferenciáciu porastov," objasnil Celer.



Druhú navštívenú lokalitu nad Danielovým domom tvorili zmiešané smrekovcovo-smrekové lesy, kde sa tatranskí lesníci snažia skĺbiť ochranu lesných porastov s ochranou hlucháňa hôrneho. Na tretej lokalite neďaleko Kežmarských Žľabov mali zúčastnení možnosť pozorovať špecifiká ochrany lesných biotopov, ktoré sa vyskytujú na podmáčaných miestach. "Vybrané lokality a diferencovaný prístup k starostlivosti o les svedčia o dobrých dlhoročných skúsenostiach tatranských lesníkov. Vzájomná diskusia a ich spolupráca v národných parkoch je pre ochranu prírody na Slovensku kľúčová," skonštatoval stretnutie riaditeľ Správy TANAP-u Pavol Majko.



Cieľom stretnutia bolo posilnenie spolupráce medzi lesníkmi z národných parkov na Slovensku a výmena ich vzájomných skúseností. "ŠOP identifikovala potrebu zorganizovať vzájomné stretnutie lesníkov, ktorí sa v národných parkoch zjednotili po nedávnej reforme. Na území TANAP-u sme mali možnosť vidieť a spoločne diskutovať o spôsoboch ochrany prírody a výsledkoch manažmentu na niekoľkých druhoch lesných spoločenstiev," dodal lesník a spoluorganizátor stretnutia zo ŠOP Eduard Apfel.



Podobné stretnutia lesníkov v spolupráci so ŠOP sú plánované aj v ďalších národných parkoch Slovenska.