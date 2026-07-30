< sekcia Regióny
Jarmok Porciunkula v Nových Zámkoch hlási zmeny v organizácii dopravy
Počas víkendu očakáva samospráva zvýšený pohyb chodcov v okolí Hlavného námestia, parku na Bernolákovom námestí a Cisárskej bašty.
Autor TASR
Nové Zámky 30. júla (TASR) - Mesto Nové Zámky upozorňuje vodičov na dočasné zmeny v organizácii dopravy. Začali sa vo štvrtok a potrvajú do nedele 2. augusta. Dôvodom zmien je jarmok Porciunkula, informovala radnica.
Pre automobilovú dopravu bude počas jarmoku úplne uzavreté Námestie františkánov (od parkoviska oproti krytej plavárni), Petőfiho ulica (od križovatky Námestia františkánov - Michalská bašta), Hlavné námestie a ulica vedúca z Petőfiho ulice k pošte. Na Tureckej ulici bude dvojprúdová komunikácia v úseku od krytej plavárne zúžená na jeden jazdný pruh. Zároveň sa mení spôsob výjazdu z parkoviska oproti krytej plavárni.
Počas víkendu očakáva samospráva zvýšený pohyb chodcov v okolí Hlavného námestia, parku na Bernolákovom námestí a Cisárskej bašty. „Žiadame vodičov, cyklistov aj používateľov kolobežiek, aby jazdili opatrne, rešpektovali dopravné značenie a dbali na bezpečnosť všetkých účastníkov cestnej premávky,“ vyzvala účastníkov cestnej premávky radnica.
Spoločnosť Arriva Nové Zámky zároveň upozorňuje, že počas úplnej uzávery Hlavného námestia nebudú do 2. augusta linky mestskej hromadnej dopravy obsluhovať autobusovú zastávku Námestie ani zastávku Poliklinika v smere na autobusovú stanicu.
Pre automobilovú dopravu bude počas jarmoku úplne uzavreté Námestie františkánov (od parkoviska oproti krytej plavárni), Petőfiho ulica (od križovatky Námestia františkánov - Michalská bašta), Hlavné námestie a ulica vedúca z Petőfiho ulice k pošte. Na Tureckej ulici bude dvojprúdová komunikácia v úseku od krytej plavárne zúžená na jeden jazdný pruh. Zároveň sa mení spôsob výjazdu z parkoviska oproti krytej plavárni.
Počas víkendu očakáva samospráva zvýšený pohyb chodcov v okolí Hlavného námestia, parku na Bernolákovom námestí a Cisárskej bašty. „Žiadame vodičov, cyklistov aj používateľov kolobežiek, aby jazdili opatrne, rešpektovali dopravné značenie a dbali na bezpečnosť všetkých účastníkov cestnej premávky,“ vyzvala účastníkov cestnej premávky radnica.
Spoločnosť Arriva Nové Zámky zároveň upozorňuje, že počas úplnej uzávery Hlavného námestia nebudú do 2. augusta linky mestskej hromadnej dopravy obsluhovať autobusovú zastávku Námestie ani zastávku Poliklinika v smere na autobusovú stanicu.